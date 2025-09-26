وحید رضایی: شمس آذر با جسارت مقابل استقلال ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید رضایی شامگاه جمعه در نشست خبری پس از دیدار حساس مقابل استقلال تهران با اشاره به شروع قدرتمند تیمش گفت: در ۱۵ دقیقه ابتدایی سه موقعیت صددرصد گل داشتیم و اگر دقت بیشتری داشتیم می‌توانستیم بازی را همان ابتدا به سود خود تمام کنیم.

وی افزود: استقلال تیمی پرمهره و با کیفیت فنی بالاست اما بازیکنان ما با جسارت و شجاعت مقابل این تیم ایستادند.

سرمربی شمس آذر با تأکید بر نادیده گرفته شدن یک پنالتی واضح روی سهیل فداکار، افزود: انتظار داریم کمیته داوران از VAR به‌درستی استفاده کند و حداقل داور صحنه را بررسی می‌کرد.

وی با بیان اینکه این دومین بازی است که از اشتباهات داوری ضربه می‌خوریم، تصریح کرد: بازی قبلی مقابل استقلال خوزستان هم یک گل آفساید دریافت کردیم.

سرمربی شمس آذر با اشاره به تفاوت بودجه‌ای میان دو تیم گفت: استقلال با بودجه‌ای بالغ بر ۲,۰۰۰ میلیارد تومان بسته شده اما ما با منابع محدود و تیمی جوان عملکرد قابل قبولی داشته‌ایم؛ تیم ما ۱۷ تغییر داشته و نیاز به زمان برای هماهنگی دارد.

رضایی همچنین از بازی دادن به بازیکنان نوجوانی چون مهرداد آقامحمدی ۱۶ ساله و سینا ۱۹ ساله دفاع کرد و گفت: ما با برنامه‌ریزی دقیق، این جوانان را وارد میدان کرده‌ایم اما فراموش نکنیم تجربه در زمین مسابقه ساخته می‌شود و این بازیکنان با تمرینات هدفمند و حمایت هواداران، آینده‌ساز فوتبال خواهند بود.

وی در پایان با ابراز رضایت از عملکرد فنی تیمش گفت: از تلاش بازیکنانم کاملاً راضی‌ام. هدف ما این است که گل نخوریم و در هر بازی برای سه امتیاز بجنگیم. با حمایت هواداران و تلاش مجموعه باشگاه، مطمئنم روزهای بهتری در انتظار شمس آذر خواهد بود.