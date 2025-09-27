بودجه غیرعملیاتی؛ عامل تورم ۵۰ درصدی

احمد حاتمی یزد کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص محاسن و معایب تک مرحله‌ای شدن ارائه لایحه بودجه اظهاز کرد: مصاحبه ویرایش شده در ادامه آمده است: یکی از چالش‌های اصلی در بحث کسری بودجه، به رویکرد نمایندگان مجلس پس از دریافت لایحه بودجه بازمی‌گردد. معمولاً نمایندگان تلاش می‌کنند ردیف‌های بودجه‌ای اضافی برای استان‌های خود یا گروه‌های مورد نظرشان تعریف کنند.

وی اضافه کرد: بسیاری از پروژه‌هایی که توسط نمایندگان برای حوزه‌های انتخابیه خود پیشنهاد و نهایتاً تصویب می‌شود، به دلیل کمبود بودجه هیچ‌گاه عملیاتی نمی‌شوند. در حقیقت، می‌توان گفت این موارد بیشتر شبیه "رویاپردازی" در بودجه است تا برنامه‌ریزی واقع‌بینانه.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: بودجه ما اغلب عملیاتی نیست، به این معنا که برنامه‌ای برای اجرا و هزینه‌کرد واقعی نیست. به نظر می‌رسد تخصیص بودجه بیشتر به قدرت چانه‌زنی نمایندگان بستگی دارد؛ هرکس نفوذ بیشتری داشته باشد، سهم بیشتری از بودجه را به خود اختصاص می‌دهد و دیگران بی‌نصیب می‌مانند.

حاتمی یزد خاطرنشان کرد: متأسفانه، نمایندگان ما عمدتاً با نگاه بخشی به بودجه می‌نگرند، نه ملی. اگر دیدگاه ملی بر بودجه حاکم بود، درک می‌کردند که کشور توانایی تأمین مالی این حجم از هزینه‌ها را ندارد.

وی ادامه داد: این هزینه‌ها، به گفته برخی، به گروه‌هایی تخصیص می‌یابد که هیچ ثمری برای کشور ندارند و تنها بودجه دریافت می‌کنند، بدون اینکه پاسخگوی عملکرد خود باشند. این وضعیت نشان‌دهنده ناکارآمدی در ارائه و حتی تصویب بودجه‌ای است که منافع واقعی مردم را تأمین کند.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: کسری بودجه‌های هنگفت سال‌های اخیر، عامل اصلی تورم‌های ۳۰، ۴۰ و حتی نزدیک به ۵۰ درصدی بوده است. ای کاش نمایندگان ما روزی درک کنند که تورم ناشی از کسری بودجه، عملاً نوعی "مالیات از فقرا به نفع ثروتمندان" است. در شرایط تورمی، ثروتمندان با افزایش ارزش دارایی‌هایشان بهره‌مند می‌شوند، در حالی که طبقات محروم که دارایی قابل توجهی ندارند (مثلاً فاقد مسکن هستند)، با افزایش اجاره‌بها و هزینه‌های زندگی، فقیرتر می‌شوند. این وضعیت واقعاً ظالمانه است.

حاتمی یزد در پایان گفت: امیدوارم روزی فرا رسد که جلوی این تغییرات و ردیف‌های بودجه‌ای ناشی از رویاها و آرزوهای" نمایندگان مجلس گرفته شود و شاهد تغییرات مثبتی در این زمینه باشیم.