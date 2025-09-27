به گزارش خبرگزاری مهر، خواجه محمد آصف پس از سخنرانی نخست وزیر این کشور در مجمع عمومی سازمان ملل، در مصاحبه با شبکه پاکستانی جیو اظهار داشت: خوشبختانه روابط ما با ایران طی مدت زمان اخیر با پیشرفت قابل توجهی همراه بوده است.

وی گفت: روابط پاکستان با ایران نزدیک و برادرانه است و معتقدیم که اگر سو تفاهمی نیز در برخی مسائل وجود داشته، با مدیریت دو همسایه حل شده است.

وزیر دفاع پاکستان با اشاره به دیدار رسمی شهباز شریف با دونالد ترامپ در کاخ سفید و تلاش اسلام‌آباد برای کمک به صلح منطقه‌ای ادامه داد: احتمال نقش آفرینی پاکستان برای کمک به تنش‌زدایی بین ایران و آمریکا وجود دارد.