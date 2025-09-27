کرمان؛ گنج پنهان گردشگری ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی طالبی، در مراسم شب گردشگری کرمان که در محل هتل کاروانیکا برگزار شد با اشاره به ظرفیتهای بینظیر این استان، تاکید کرد که گردشگری میتواند نقش کلیدی در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی کرمان ایفا کند.
وی با بیان اینکه صنعت گردشگری در دنیا صنعتی صلحآفرین، هویت زا و اشتغال زا است، اظهار داشت: بسیاری از کشورهای دنیا در نگاه اول فاقد منابع بودند ولی منابع و ظرفیتهایی را بهوجود آوردند و به اتکای گردشگری، جایگاه خود را در اقتصاد جهانی تقویت کردهاند.
وی با اشاره به نقش گردشگری در دیپلماسی فرهنگی، افزود: در شرایطی که دشمنان تلاش میکنند تصویری غیرواقعی از ایران ارائه دهند؛ فعالان این عرصه مسئولیت بزرگی برای معرفی ایران واقعی به جهانیان بر عهده دارند
استاندار کرمان با تاکید بر اینکه هرچه از کرمان بگویم کم گفتهام، این استان را گنج پنهان ایران خواند و گفت: کرمان یک موزه بزرگ طبیعی و تاریخی با اقلیمهای متنوع، از کویر ثبت شده جهانی لوت تا باغهای زیبای جهانی و آثار تاریخی متنوعی است
طالبی، به تمرکز آثار تاریخی، زیارتی و تفریحی در اطراف مزار شهید سلیمانی اشاره کرد و گفت: در شعاع چند کیلومتری این محدوده، آثاری مانند پارک پردیسان، تلهکابین، بام کرمان، قلعه اردشیر و دختر، گنبد جبلیه و باغ بیرمآباد قرار دارد که نمونه آن را در جای دیگری از کشور سراغ نداریم.
وی از برنامهریزی برای ثبت این منطقه به عنوان منطقه ویژه گردشگری خبر داد و افزود: برنامههای «کرمان بر فراز» و «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» با محوریت توسعه گردشگری در دست اجرا است.
طالبی، با بیان اینکه استان کرمان چهارراه ارتباطی تمدنها بوده است اظهار داشت: این استان نه تنها در مسیر جاده ابریشم قرار داشته، بلکه در یکی دیگر از مسیرهای مهم تاریخی دیگر؛ جاده ادویه نیز جای داشته است؛ مسیری که از نظر اهمیت اقتصادی و جایگاه تاریخی چیزی کمتر از جاده ابریشم نبوده است.
استاندار کرمان با بیان اینکه کرمان حلقه اتصال خلیج فارس و فلات ایران است اظهار داشت: امروز رسالتی بر دوش همه ما است تا گردشگری را با اقتصاد پیوند بزنیم و اگر این صنعت به خوبی مدیریت شود، یکی از راحتترین حوزههای سرمایهگذاری است که میتواند اشتغال پایدار ایجاد کند و در همین راستا نیز بخش عمدهای از نیاز بازار کار این حوزه را زنان برطرف میکنند.
وی با اشاره به تأثیر بیکاری زنان بر نرخ کلی بیکاری استان کرمان افزود: ظرفیتهای بسیار خوب استان کرمان میتواند به کاهش این نرخ کمک کند و گردشگری میتواند در کنار دو قطب اقتصادی کشاورزی و معدن، سهم مناسبی در اقتصاد استان کرمان ایجاد و عرصه اشتغال را متنوعتر کند.
طالبی، از وجود فرصتهای سرمایهگذاری فراوان در بخشهای زیرساختی مناطق گردشگری و همچنین احداث هتل و اقامتگاهها در استان کرمان خبر داد و از سرمایهگذاران داخلی و خارجی دعوت به عمل آورد.
استاندار کرمان با اعلام اینکه برنامهای جامع برای توسعه گردشگری استان کرمان در قالب «کرمان بر فراز» و «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» تدوین شده است، گفت: از زمانی که به کرمان آمدهام، بیش از پیش به این باور رسیدم که این استان گوهری ناب برای برگزاری رویدادهای گردشگری است.
وی با اشاره به استقبال چشمگیر مردم از رویدادهای اخیر مانند جشنواره پسته در یک روستای دو هزار نفری که با حضور پنج هزار نفر مهمان روبرو شد و جشنواره گردو در ساردوئیه و جشنواره سیب و گلابی در گلزار، تاکید کرد: این استقبال نشان میدهد مردم مشتاق چنین رویدادهایی هستند و با کار تبلیغاتی میتوان این جشنوارهها را به برندهای ملی برای شهرستانهای مختلف تبدیل کرد.
طالبی، با ابراز امیدواری از روند آغاز شده، اظهار داشت: استان کرمان میتواند به یکی از سه مقصد اصلی گردشگری کشور تبدیل و در کانون توجه ایران و جهان قرار گیرد.
وی با اشاره به نهاییسازی برنامه «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» با محوریت میراث فرهنگی، از تمام فعالان و صاحبنظران این عرصه خواست تا نظرات و پیشنهادات خود را برای این برنامه ارائه دهند.
مقام عالی دولت در استان کرمان گفت: در ماههای پایانی سال رویدادها و برنامههای ویژهای برای کرمان ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد و یک برنامه ویژهای را هم در سال آینده خواهیم داشت و امیدوار هستم که بالاترین میزان مشارکت فکری فعالین رو در این مسیر شاهد باشیم.
استاندار کرمان با تقدیر از عملکرد شهرداری و شورای شهر در بهبود فضاهای شهری مانند میدان ارگ که به میدانی رویداد محور تبدیل شده، بر لزوم رعایت ضوابط میراث فرهنگی تاکید کرد و گفت: به طور قاطع از میراث فرهنگی استان کرمان در ساماندهی امور شهری حمایت میکنم و امیدوارم دیگر شاهد چالشی بین دستگاههای دولتی و فعالان میراث فرهنگی نباشیم.
وی همچنین با اشاره به استقبال گسترده مردم از رویدادهای اخیر در میدان ارگ کرمان، اظهار داشت: حجم جمعیت بسیار زیادی که امشب در این میدان حاضر بودند، نشاندهنده استقبال مردم از چنین رویدادهایی است.
وی در پایان در مورد موضوع «روز کرمان» افزود: در این رابطه نیاز به مطالعه و بررسی بیشتری داریم و اگر پیشنهادی برای تجدید نظر در این مورد مطرح شود، باید در شورای فرهنگ عمومی استان عنوان شده و با رعایت تمام جوانب، تصمیم لازم اتخاذ شود.
