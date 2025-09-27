قتل ۳ عضو یک خانواده به خاطر ارثیه در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهزاد بسطامی صبح شنبه اظهار داشت: فردی حدوداً ۴۰ ساله بر سر اختلافات خانوادگی و مسائل مربوط به ارثیه، با اسلحه شکاری به سوی اعضای خانواده پدری خود تیراندازی کرد.

وی افزود: در این حادثه تلخ متاسفانه ۳ نفر شامل عمو، زن عمو و پسرعموی قاتل جان باختند و تعداد ۲ نفر از همسایگان که برای میانجیگری وارد ماجرا شده بودند، توسط، قاتل مجروح که سریعاً به مراکز درمانی منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام با بیان اینکه عامل این جنایت پس از ارتکاب قتل از محل متواری شده است، اظهار داشت: بلافاصله تیم‌های تخصصی پلیس برای شناسایی و دستگیری وی وارد عمل شدند و اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی در این خصوص به صورت ویژه ادامه دارد.

سرهنگ بسطامی تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده یا داشتن هرگونه اطلاعات درباره محل اختفای متهم، مراتب را سریعاً از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

وی همچنین از خانواده‌ها خواست تا اختلافات خود را از مسیرهای قانونی پیگیری کنند و اجازه ندهند چنین مسائل خانوادگی به درگیری‌های خونین منجر شود.