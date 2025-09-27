  1. استانها
  2. ایلام
۵ مهر ۱۴۰۴، ۷:۴۴

قتل ۳ عضو یک خانواده به خاطر ارثیه در ایلام

ایلام - فرمانده انتظامی شهرستان ایلام از وقوع یک فقره درگیری خانوادگی منجر به قتل در این شهرستان خبر داد و گفت: در اثر این حادثه، ۳ نفر کشته و ۲ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهزاد بسطامی صبح شنبه اظهار داشت: فردی حدوداً ۴۰ ساله بر سر اختلافات خانوادگی و مسائل مربوط به ارثیه، با اسلحه شکاری به سوی اعضای خانواده پدری خود تیراندازی کرد.

وی افزود: در این حادثه تلخ متاسفانه ۳ نفر شامل عمو، زن عمو و پسرعموی قاتل جان باختند و تعداد ۲ نفر از همسایگان که برای میانجیگری وارد ماجرا شده بودند، توسط، قاتل مجروح که سریعاً به مراکز درمانی منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام با بیان اینکه عامل این جنایت پس از ارتکاب قتل از محل متواری شده است، اظهار داشت: بلافاصله تیم‌های تخصصی پلیس برای شناسایی و دستگیری وی وارد عمل شدند و اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی در این خصوص به صورت ویژه ادامه دارد.

سرهنگ بسطامی تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده یا داشتن هرگونه اطلاعات درباره محل اختفای متهم، مراتب را سریعاً از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

وی همچنین از خانواده‌ها خواست تا اختلافات خود را از مسیرهای قانونی پیگیری کنند و اجازه ندهند چنین مسائل خانوادگی به درگیری‌های خونین منجر شود.

