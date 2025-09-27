به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی صبح شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به حضور در میان مردم سختکوش و با فرهنگ استان خراسان جنوبی، به ویژه شهر تاریخی بیرجند، اظهار داشت: این استان دارای تمدنی کهن و مردمی پرتلاش است.

وی با اشاره به وقایع دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بیان کرد: در آن شرایط حساس، مسئولیت سنگین حفظ پایداری ارتباطات بر عهده مجموعه وزارت ارتباطات بود و با اتکال به لطف الهی و با یک اقدام جهادی و میدانی، توانستیم ارتباطات را در سراسر کشور پایدار نگه داریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تقدیر از خدماترسانی بخش پست در ایام جنگ تحمیلی، تصریح کرد: همکاران ما در بخش پست با وجود شرایط دشوار، بدون تعطیلی و حتی در روزهای تعطیل، خدماترسانی کردند و امنیت روانی مردم را تأمین کردند.

وی با اشاره به همکاری و وفاق بسیار خوب بین وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران در دولت سیزدهم، گفت: این همدلی در دوران جنگ تحمیلی، به‌طور ملموس در حفظ ارتباطات کشور مؤثر بود.

ستاری پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره «ناهید ۲» در آن شرایط را نشاندهنده توانمندی‌های ارزشمند جوانان ایران و منشأ مباهات برای کشور عنوان کرد.

وی با اشاره به وضعیت استان خراسان جنوبی، اظهار داشت: با تدبیر استاندار محترم و نمایندگان خدوم استان، اتفاقات مثبتی در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی رخ داده است.

ستاری از بهره‌برداری ۶۱ پروژه ارتباطی با سرمایه‌گذاری بیش از ۴۹۰ میلیارد تومان در این سفر خبر داد و گفت: هدفگذاری شده تا همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان، به شبکه ملی اطلاعات با کیفیت مطلوب متصل شوند.

وی با اشاره به موضوع هوشمندسازی معادن در استان، بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی هدفگذاری شده که ۳۵ درصد آن باید از طریق بهره‌وری محقق شود و این امر بدون استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی میسر نیست.

ستاری استان خراسان جنوبی را دارای ظرفیت بسیار خوبی در حوزه هوشمندسازی معادن دانست و اظهار امیدواری کرد این استان به الگویی برای دیگر استان‌ها تبدیل شود.

وی با اشاره به «نهضت تولید محتوا» در شبکه ملی اطلاعات، گفت: استان خراسان جنوبی و شهر بیرجند، با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و همجواری با افغانستان، پتانسیل بسیار خوبی در این زمینه دارد و آماده‌ایم از تولید محتوا در استان به‌صورت ویژه حمایت کنیم.