۵ مهر ۱۴۰۴، ۹:۳۸

افتتاح ۶۱ پروژه ارتباطی در خراسان جنوبی با ۴۹۰ میلیارد سرمایه‌گذاری

بیرجند- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از بهره‌برداری ۶۱ پروژه ارتباطی با سرمایه‌گذاری بیش از ۴۹۰ میلیارد تومان طی سفر خود به استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی صبح شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به حضور در میان مردم سختکوش و با فرهنگ استان خراسان جنوبی، به ویژه شهر تاریخی بیرجند، اظهار داشت: این استان دارای تمدنی کهن و مردمی پرتلاش است.

وی با اشاره به وقایع دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بیان کرد: در آن شرایط حساس، مسئولیت سنگین حفظ پایداری ارتباطات بر عهده مجموعه وزارت ارتباطات بود و با اتکال به لطف الهی و با یک اقدام جهادی و میدانی، توانستیم ارتباطات را در سراسر کشور پایدار نگه داریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تقدیر از خدماترسانی بخش پست در ایام جنگ تحمیلی، تصریح کرد: همکاران ما در بخش پست با وجود شرایط دشوار، بدون تعطیلی و حتی در روزهای تعطیل، خدماترسانی کردند و امنیت روانی مردم را تأمین کردند.

وی با اشاره به همکاری و وفاق بسیار خوب بین وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران در دولت سیزدهم، گفت: این همدلی در دوران جنگ تحمیلی، به‌طور ملموس در حفظ ارتباطات کشور مؤثر بود.

ستاری پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره «ناهید ۲» در آن شرایط را نشاندهنده توانمندی‌های ارزشمند جوانان ایران و منشأ مباهات برای کشور عنوان کرد.

وی با اشاره به وضعیت استان خراسان جنوبی، اظهار داشت: با تدبیر استاندار محترم و نمایندگان خدوم استان، اتفاقات مثبتی در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی رخ داده است.

ستاری از بهره‌برداری ۶۱ پروژه ارتباطی با سرمایه‌گذاری بیش از ۴۹۰ میلیارد تومان در این سفر خبر داد و گفت: هدفگذاری شده تا همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان، به شبکه ملی اطلاعات با کیفیت مطلوب متصل شوند.

وی با اشاره به موضوع هوشمندسازی معادن در استان، بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی هدفگذاری شده که ۳۵ درصد آن باید از طریق بهره‌وری محقق شود و این امر بدون استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی میسر نیست.

ستاری استان خراسان جنوبی را دارای ظرفیت بسیار خوبی در حوزه هوشمندسازی معادن دانست و اظهار امیدواری کرد این استان به الگویی برای دیگر استان‌ها تبدیل شود.

وی با اشاره به «نهضت تولید محتوا» در شبکه ملی اطلاعات، گفت: استان خراسان جنوبی و شهر بیرجند، با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و همجواری با افغانستان، پتانسیل بسیار خوبی در این زمینه دارد و آماده‌ایم از تولید محتوا در استان به‌صورت ویژه حمایت کنیم.

