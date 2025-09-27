  1. استانها
۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۳

استاندار قزوین: صدور مجوز معادن بدون ارزیابی علمی متوقف می‌شود

قزوین- استاندار قزوین با بیان اینکه صدور مجوز معادن بدون ارزیابی علمی متوقف می‌شود، گفت: مجوز بهره‌برداری باید به افراد دارای اهلیت و توان واقعی داده شود تا فعالیت‌های معدنی کارآمد باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری عصر شنبه در نشست شورای معادن استان با تأکید بر ضرورت اصلاح روند صدور مجوزهای معدنی، اظهار کرد: در جلسات آینده، بررسی‌های علمی و کارشناسی باید مبنای تصمیم‌گیری‌ها باشد و مجوزدهی بدون ارزیابی حذف خواهد شد.

وی با انتقاد از برخی افراد که صرفاً برای دریافت مجوز و تسهیلات وارد حوزه معدن می‌شوند، افزود: این افراد پس از مدتی با هدف سود کوتاه‌مدت، مجوزها را واگذار می‌کنند. کسانی که توان عملیاتی ندارند باید از چرخه خارج شوند.

استاندار قزوین تصریح کرد: مجوز بهره‌برداری باید تنها به افراد دارای اهلیت و توان واقعی داده شود تا فعالیت‌های معدنی استان کارآمد و اثرگذار باشد.

نوذری همچنین بر لزوم بهره‌مندی مردم استان از ظرفیت‌های معدنی تأکید کرد و گفت: حضور مردم در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها باید پررنگ‌تر شود تا منافع معادن به شکل ملموس‌تری به جامعه بازگردد.

وی با اشاره به نقش اجتماعی معادن اظهار داشت: معادن علاوه بر فعالیت اقتصادی، مسئولیت اجتماعی دارند و باید از این ظرفیت برای توسعه محلی استفاده شود.

نوذری تصریح کرد: متأسفانه مشارکت معادن در این حوزه بسیار ناچیز است و حتی اقدامات اولیه مانند اصلاح جاده‌های روستاها نیز از محل این مشارکت قابل اجرا نیست.

استاندار قزوین در پایان خواستار تدوین برنامه‌ای دقیق و نیازسنجی جامع برای ترسیم چشم‌انداز فعالیت‌های معدنی در استان شد و تأکید کرد: هدف ما این است که معادن، مسئولیت اجتماعی خود را با جدیت دنبال کنند؛ این تعامل هم به توسعه استان کمک می‌کند و هم موجب تقویت ارتباط میان معادن و جامعه خواهد شد.

