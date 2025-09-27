  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۹

تأکید وزیر ارتباطات بر توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات درخراسان جنوبی

بیرجند- وزیر ارتباطات با تأکید بر توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در خراسان جنوبی، گفت: خوشبختانه توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در خراسان جنوبی با شتاب ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی صبح شنبه در جمع دانشگاهیان خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و حمایت از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها گفت: دانشگاه‌ها موتور محرک توسعه فناوری در استان هستند و دولت در کنار توسعه شبکه ملی اطلاعات، پشتیبان جدی استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهارکرد: وزارت ارتباطات اجرای طرح‌های کلان در حوزه شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساخت‌های اینترنت پرسرعت در استان را با جدیت دنبال می‌کند و این موضوع به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در برنامه‌های دولت قرار دارد.

وی با اشاره به نقش ویژه دانشگاه‌ها در پیشبرد فناوری‌های نوین افزود: ظرفیت علمی و تحقیقاتی موجود در دانشگاه‌های خراسان جنوبی پشتوانه‌ای ارزشمند برای تحقق اهداف وزارت ارتباطات است و می‌تواند در تربیت نیروی انسانی متخصص، رونق کسب‌وکارهای فناورانه و توسعه اقتصاد دیجیتال نقش‌آفرین باشد.

هاشمی تصریح کرد: یکی از سیاست‌های کلان وزارت ارتباطات در استان، ایجاد هم‌افزایی میان دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و بخش خصوصی است تا بتوان با بهره‌گیری از ایده‌های نوآورانه، مسیر توسعه پایدار در حوزه فناوری اطلاعات هموار شود.

وزیر ارتباطات ادامه داد: دولت در کنار تقویت شبکه ارتباطی و توسعه زیرساخت‌ها، توجه ویژه‌ای به رونق استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور در استان دارد تا علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، زمینه ماندگاری نخبگان در منطقه فراهم شود و مهاجرت نیروهای متخصص کاهش یابد.

وی تأکید کرد: وزارت ارتباطات با برنامه‌ریزی جامع، آماده حمایت از فعالیت‌های علمی و فناورانه دانشگاهیان و همچنین توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق کم‌برخوردار است تا عدالت ارتباطی در سراسر استان برقرار شود.

هاشمی خاطرنشان کرد: همکاری دانشگاه‌ها با بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی استان، موتور محرک توسعه در عرصه فناوری اطلاعات خواهد بود و وزارتخانه تمامی ظرفیت‌های خود را برای پشتیبانی از این مسیر به کار خواهد گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ارائه آموزش‌های فاخر و معرفی شخصیت‌های برجسته در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد و این مسیر با همراهی جامعه دانشگاهی استان دنبال خواهد شد.

وی با بیان اینکه توجه به زیرساخت‌های هوش مصنوعی و آموزش تخصصی در این حوزه اهمیت ویژه‌ای دارد، افزود: در دانشگاه بیرجند توفیق داشتیم از نزدیک با ظرفیت‌های استان آشنا شویم.

هاشمی گفت: یکی از موضوعات مهم، بهره‌گیری از هوش مصنوعی در ارتقای کیفیت استخراج و فرآوری معادن است که می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری صنایع استان ایفا کند.

هاشمی ادامه داد: اگرچه ورود به صنایع و معادن با توجه به مشغله‌ها و پیچیدگی‌های موجود ساده نیست، اما یقین دارم با مشارکت فعال دانشگاهیان و مراکز رشد تخصصی، می‌توان راهکارهای نوآورانه برای افزایش بهره‌وری ارائه کرد.

وی گفت: امروز وضعیت بهره‌وری در کشور نیازمند توجه ویژه است و دانشگاهیان به‌عنوان مغز متفکر استان، باید پیشگام حل این مسائل باشند.

وزیر ارتباطات با اشاره به ضرورت توسعه پارک‌ها و مراکز رشد تخصصی گفت: هوشمندسازی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و در کنار آن باید امنیت زیرساخت‌ها نیز تأمین شود.

هاشمی اظهار کرد: در این راستا، ظرفیت‌های قانونی و اعتباری از جمله ذیل تبصره ۱۴۴ ماده ۱۰۳ برنامه توسعه فراهم شده که تکلیف می‌کند دستگاه‌ها یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را به حوزه امنیت و هوشمندسازی اختصاص دهند.

وی افزود: در وزارت ارتباطات، مدیران و کارشناسان برجسته‌ای از دانشگاه‌های معتبر کشور حضور دارند که می‌توانند در حوزه‌های زیرساختی، پوشش روستایی و توسعه شبکه‌ها نقش‌آفرینی کنند.

وی بیان کرد: باور ما این است که ظرفیت علمی دانشگاهیان استان می‌تواند به‌طور مؤثر در حل مسائل ملی به کار گرفته شود.

هاشمی، یکی از نیازهای مهم استان را تولید و معرفی محتوا متناسب با ارزش‌ها و ظرفیت‌های محلی دانست و گفت: با وجود ظرفیت‌های گسترده در خراسان جنوبی، معرفی و محتواسازی در شأن این استان کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی بیان کرد: وزارت ارتباطات حمایت از تولید محتوای فاخر را در دستور کار دارد و امیدواریم نهضت تولید محتوا با نگاه اقتصادی و فرهنگی در کشور شکل گیرد.

وزیر ارتباطات با اشاره به جلسات هفتگی وزارتخانه برای پیگیری مصوبات افزود: مصوبات این سفر نیز به‌طور منظم در مرکز و استان پیگیری خواهد شد تا موانع احتمالی برطرف شود.

هاشمی افزود: تأکید مقام معظم رهبری نیز بر پیشرفت هوشمندسازی و حمایت از حوزه دانش‌بنیان است و این مهم با همکاری دانشگاه‌ها، نخبگان و دستگاه‌های اجرایی استان محقق خواهد شد.

وی در پایان گفت: بسیار امیدواریم که خراسان جنوبی به عنوان یک الگوی موفق در حوزه هوشمندسازی و بهره‌وری معرفی شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: خوشبختانه مجموعه‌ای از حمایت‌های مالی و زیرساختی نیز آماده پشتیبانی از طرح‌های هوشمندسازی در استان است که خبر خوبی برای جامعه علمی و دانش‌بنیان خواهد بود.

