به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی صبح شنبه در جمع دانشگاهیان خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت تقویت زیرساختهای ارتباطی و حمایت از ظرفیتهای علمی دانشگاهها گفت: دانشگاهها موتور محرک توسعه فناوری در استان هستند و دولت در کنار توسعه شبکه ملی اطلاعات، پشتیبان جدی استارتاپها و شرکتهای دانشبنیان خواهد بود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهارکرد: وزارت ارتباطات اجرای طرحهای کلان در حوزه شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساختهای اینترنت پرسرعت در استان را با جدیت دنبال میکند و این موضوع به عنوان یکی از اولویتهای اصلی در برنامههای دولت قرار دارد.
وی با اشاره به نقش ویژه دانشگاهها در پیشبرد فناوریهای نوین افزود: ظرفیت علمی و تحقیقاتی موجود در دانشگاههای خراسان جنوبی پشتوانهای ارزشمند برای تحقق اهداف وزارت ارتباطات است و میتواند در تربیت نیروی انسانی متخصص، رونق کسبوکارهای فناورانه و توسعه اقتصاد دیجیتال نقشآفرین باشد.
هاشمی تصریح کرد: یکی از سیاستهای کلان وزارت ارتباطات در استان، ایجاد همافزایی میان دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و بخش خصوصی است تا بتوان با بهرهگیری از ایدههای نوآورانه، مسیر توسعه پایدار در حوزه فناوری اطلاعات هموار شود.
وزیر ارتباطات ادامه داد: دولت در کنار تقویت شبکه ارتباطی و توسعه زیرساختها، توجه ویژهای به رونق استارتاپها و شرکتهای فناور در استان دارد تا علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، زمینه ماندگاری نخبگان در منطقه فراهم شود و مهاجرت نیروهای متخصص کاهش یابد.
وی تأکید کرد: وزارت ارتباطات با برنامهریزی جامع، آماده حمایت از فعالیتهای علمی و فناورانه دانشگاهیان و همچنین توسعه زیرساختهای ارتباطی در مناطق کمبرخوردار است تا عدالت ارتباطی در سراسر استان برقرار شود.
هاشمی خاطرنشان کرد: همکاری دانشگاهها با بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی استان، موتور محرک توسعه در عرصه فناوری اطلاعات خواهد بود و وزارتخانه تمامی ظرفیتهای خود را برای پشتیبانی از این مسیر به کار خواهد گرفت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ارائه آموزشهای فاخر و معرفی شخصیتهای برجسته در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد و این مسیر با همراهی جامعه دانشگاهی استان دنبال خواهد شد.
وی با بیان اینکه توجه به زیرساختهای هوش مصنوعی و آموزش تخصصی در این حوزه اهمیت ویژهای دارد، افزود: در دانشگاه بیرجند توفیق داشتیم از نزدیک با ظرفیتهای استان آشنا شویم.
هاشمی گفت: یکی از موضوعات مهم، بهرهگیری از هوش مصنوعی در ارتقای کیفیت استخراج و فرآوری معادن است که میتواند نقش مهمی در افزایش بهرهوری صنایع استان ایفا کند.
هاشمی ادامه داد: اگرچه ورود به صنایع و معادن با توجه به مشغلهها و پیچیدگیهای موجود ساده نیست، اما یقین دارم با مشارکت فعال دانشگاهیان و مراکز رشد تخصصی، میتوان راهکارهای نوآورانه برای افزایش بهرهوری ارائه کرد.
وی گفت: امروز وضعیت بهرهوری در کشور نیازمند توجه ویژه است و دانشگاهیان بهعنوان مغز متفکر استان، باید پیشگام حل این مسائل باشند.
وزیر ارتباطات با اشاره به ضرورت توسعه پارکها و مراکز رشد تخصصی گفت: هوشمندسازی، ضرورتی اجتنابناپذیر است و در کنار آن باید امنیت زیرساختها نیز تأمین شود.
هاشمی اظهار کرد: در این راستا، ظرفیتهای قانونی و اعتباری از جمله ذیل تبصره ۱۴۴ ماده ۱۰۳ برنامه توسعه فراهم شده که تکلیف میکند دستگاهها یک درصد از اعتبارات هزینهای خود را به حوزه امنیت و هوشمندسازی اختصاص دهند.
وی افزود: در وزارت ارتباطات، مدیران و کارشناسان برجستهای از دانشگاههای معتبر کشور حضور دارند که میتوانند در حوزههای زیرساختی، پوشش روستایی و توسعه شبکهها نقشآفرینی کنند.
وی بیان کرد: باور ما این است که ظرفیت علمی دانشگاهیان استان میتواند بهطور مؤثر در حل مسائل ملی به کار گرفته شود.
هاشمی، یکی از نیازهای مهم استان را تولید و معرفی محتوا متناسب با ارزشها و ظرفیتهای محلی دانست و گفت: با وجود ظرفیتهای گسترده در خراسان جنوبی، معرفی و محتواسازی در شأن این استان کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی بیان کرد: وزارت ارتباطات حمایت از تولید محتوای فاخر را در دستور کار دارد و امیدواریم نهضت تولید محتوا با نگاه اقتصادی و فرهنگی در کشور شکل گیرد.
وزیر ارتباطات با اشاره به جلسات هفتگی وزارتخانه برای پیگیری مصوبات افزود: مصوبات این سفر نیز بهطور منظم در مرکز و استان پیگیری خواهد شد تا موانع احتمالی برطرف شود.
هاشمی افزود: تأکید مقام معظم رهبری نیز بر پیشرفت هوشمندسازی و حمایت از حوزه دانشبنیان است و این مهم با همکاری دانشگاهها، نخبگان و دستگاههای اجرایی استان محقق خواهد شد.
وی در پایان گفت: بسیار امیدواریم که خراسان جنوبی به عنوان یک الگوی موفق در حوزه هوشمندسازی و بهرهوری معرفی شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: خوشبختانه مجموعهای از حمایتهای مالی و زیرساختی نیز آماده پشتیبانی از طرحهای هوشمندسازی در استان است که خبر خوبی برای جامعه علمی و دانشبنیان خواهد بود.
