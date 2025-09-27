به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود شریفی با اشاره به اهمیت بهداشت محیط در پیشگیری از بیماری‌ها و ارتقای سلامت جامعه، گفت: در طول سال گذشته کارشناسان این حوزه با بیش از ۱۵۹ هزار بازدید از مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی، اقدامات مؤثری برای بهبود شرایط بهداشتی به اجرا گذاشتند.

به گفته وی، در این بازدیدها برای ده‌ها هزار نفر از شاغلان کارت معاینه بهداشتی صادر شد و در کنار آن، موارد متخلف به دستگاه قضائی معرفی و برخی مراکز نیز به دلیل تخلفات تعطیل شدند.

سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه همچنین به فعالیت‌های تخصصی در حوزه کنترل کیفی مواد غذایی و محیطی اشاره کرد و افزود: نمونه‌برداری‌های گسترده از مواد غذایی، نان و نمک، به همراه سنجش‌های تخصصی همچون بار میکروبی سطوح، شوری، رطوبت و شاخص‌های مختلف کیفی، در طول سال صورت گرفته است.

وی تأکید کرد: روز جهانی بهداشت محیط یادآور جایگاه حیاتی این حوزه در صیانت از سلامت جامعه است و استمرار فعالیت‌های نظارتی و آموزشی در این بخش باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

چهارم مهر ماه روز جهانی بهداشت محیط نامیده شده است.