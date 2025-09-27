  1. استانها
  2. یزد
۵ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۶

اجرای گسترده برنامه‌های نظارتی در حوزه بهداشت عمومی در استان یزد

یزد- همزمان با روز جهانی بهداشت محیط، سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد از اجرای گسترده برنامه‌های نظارتی در حوزه بهداشت عمومی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود شریفی با اشاره به اهمیت بهداشت محیط در پیشگیری از بیماری‌ها و ارتقای سلامت جامعه، گفت: در طول سال گذشته کارشناسان این حوزه با بیش از ۱۵۹ هزار بازدید از مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی، اقدامات مؤثری برای بهبود شرایط بهداشتی به اجرا گذاشتند.

به گفته وی، در این بازدیدها برای ده‌ها هزار نفر از شاغلان کارت معاینه بهداشتی صادر شد و در کنار آن، موارد متخلف به دستگاه قضائی معرفی و برخی مراکز نیز به دلیل تخلفات تعطیل شدند.

سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه همچنین به فعالیت‌های تخصصی در حوزه کنترل کیفی مواد غذایی و محیطی اشاره کرد و افزود: نمونه‌برداری‌های گسترده از مواد غذایی، نان و نمک، به همراه سنجش‌های تخصصی همچون بار میکروبی سطوح، شوری، رطوبت و شاخص‌های مختلف کیفی، در طول سال صورت گرفته است.

وی تأکید کرد: روز جهانی بهداشت محیط یادآور جایگاه حیاتی این حوزه در صیانت از سلامت جامعه است و استمرار فعالیت‌های نظارتی و آموزشی در این بخش باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

چهارم مهر ماه روز جهانی بهداشت محیط نامیده شده است.

