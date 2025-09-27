قیمت طلا به ۳۷۵۲ دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از رویترز، احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا تا پایان سال جاری میلادی، باعث بالا رفتن قیمت طلا شدهاست.
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۲۸ درصد افزایش به ۳۷۵۲ دلار و ۹۸ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش ۱ درصدی به ۳۸۰۹ دلار رسیده است.
اطلاعات اقتصادی آمریکا نشان داد شاخص قیمت هزینهکرد مصرف فردی در این کشور ۲.۷ درصد در ماه اوت نسبتبه سال گذشته افزایش داشته که مطابق با انتظار اقتصاددانها بودهاست. سرمایهگذاران حالا ۸۸ درصد احتمال میدهند فدرال رزرو نرخ بهره را در ماه اکتبر پایین بیاورد و ۶۵ درصد هم احتمال یک کاهش دیگر در ماه دسامبر وجود دارد.
طلا که معمولاً یک پشتوانه ایمن در زمان بیثباتیهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی است، عملکرد خوبی در فضای نرخ پایین بهره دارد.
در زمینه تجارت، ترامپ دور جدیدی از تعرفهها را بر واردات دارو، کامیون و مبلمان وضع کرده که از اول اکتبر اجرایی میشود.
در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۳.۴۲ درصد افزایش به ۴۶ دلار و ۶۶ سنت رسید و پلاتین با یک افزایش ۳.۳۷ درصدی ۱۵۸۰ دلار و ۵۶ سنت معامله میشود.
قیمت نقره به بالاترین رقم طی ۱۴ سال گذشته رسیده و پلاتین هم در بالاترین سطح طی ۱۲ سال گذشته معامله میشود.
تحلیلگران و تاجران عقیده دارند قیمت نقره و پلاتین همگام با بالا رفتن قیمت طلا افزایش مییابد، چون سرمایهگذاران به جایگزینهای ارزانتری نسبتبه طلا روی آوردهاند.
