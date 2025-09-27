  1. استانها
  2. یزد
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۴

برگزاری مسابقات علمی و عملیاتی آتش‌نشانان در یزد

یزد-مسابقات علمی و عملیاتی آتش‌نشانان سراسر استان یزد با حضور ۱۶ تیم از سازمان آتش‌نشانی یزد، شهرستان‌های استان و واحدهای صنعتی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی پاک‌سرشت گفت: مسابقات علمی و عملیاتی آتش‌نشانان سراسر استان یزد، با حضور ۹ تیم از سازمان آتش نشانی یزد، ۷ تیم از شهرستان‌های استان و واحدهای صنعتی برگزار شد و در پایان این رقابت‌ها سه تیم برتر انتخاب و جوایز نقدی به آنان اهدا شد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری یزد افزود: آیتم‌های این دوره شامل مسابقات عملیاتی ترکیبی به‌صورت تیمی بود که بخش‌هایی همچون حمل خاموش‌کننده، بارفیکس و آزمون علمی را در بر می‌گرفت.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این مسابقات خاطرنشان کرد: افزایش آمادگی تیم‌های آتش‌نشانی برای عملیات اطفای حریق، خدمت‌رسانی بهتر به مردم و همچنین ایجاد شور و نشاط بین کارکنان از مهم‌ترین رویکردهای این برنامه است.

