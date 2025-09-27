به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی اظهار کرد: دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه یکی از مهم‌ترین مظاهر حضور مردم در صحنه انقلاب اسلامی بود، وحدت و انسجام ملی کنونی، میراث همان راهبرد است.

وی افزود: استفاده از ظرفیت‌های مختلف مردم و مدیران بومی، کلید موفقیت در پیشبرد توسعه و حل مشکلات استان مرکزی است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: این رویکرد، همسو با منویات رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های دولت، باعث افزایش هماهنگی در استان‌ها و کاهش تنش‌ها در شرایط بحرانی شده است.

وی گفت: استفاده از تمام ظرفیت‌های استان در حوزه‌های آموزشی، فرهنگی و توسعه منطقه‌ای، اولویت اصلی استان است و تلاش می‌کنیم عدالت آموزشی در سطح استان به‌طور کامل محقق شود.

زندیه وکیلی تاکید کرد: سیاست‌های صحیح، حتی در شرایط دشوار، نتایج ملموسی به دنبال دارد و پایبندی به گفتمان رئیس جمهور در مدیریت بحران‌ها، موجب تقویت انسجام ملی و کاهش تنش‌ها شد.

۵۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی تا پایان سال در استان مرکزی محقق می‌شود

استاندار مرکزی گفت: با تلاش‌های گسترده دولت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و محلی، برنامه تولید ۵۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی در استان تا پایان سال جاری محقق خواهد شد.

وی افزود: استان مرکزی به عنوان تنها استان کشور، ظرفیت اتصال شبکه برق تا ۷۰۰۰ مگاوات را داراست، در حالی که استان‌های بزرگ‌تر این ظرفیت را حداکثر بین ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ مگاوات دارند.

زندیه وکیلی تصریح کرد: با توجه به موقعیت نزدیک استان به مراکز عمده مصرف برق، از جمله تهران، استان مرکزی نقش مهمی در تولید و انتقال انرژی تجدیدپذیر در سطح ملی ایفا می‌کند و این مسئولیت با جدیت پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: برنامه سه ساله تولید انرژی خورشیدی در استان مرکزی شامل ۵۰۰ مگاوات امسال، ۱۸۰۰ مگاوات سال آینده و ۲۷۰۰ مگاوات در سال سوم است‌و تاکنون بیش از ۵۰۰۰ مگاوات مجوز صادر و زمین‌های مورد نیاز تحویل شده است.

استاندار مرکزی با تأکید بر پایبندی به گفتمان مردمی رئیس جمهور تاکید کرد: واگذاری زمین‌ها و استعلامات قانونی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود و این استان اهتمام ویژه‌ای برای تسریع پروژه‌ها دارد.

وی افزود: همزمان با توسعه انرژی خورشیدی، حوزه آموزش و توسعه زیرساخت‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته است و استان در سال‌های اخیر شاهد افزایش مدارس، کلاس‌ها و فضاهای آموزشی با مشارکت مردم بوده است.

زندیه وکیلی با اشاره به جایگاه صنعتی و معدنی استان گفت: استان مرکزی دارای ۳۸۰۰ واحد صنعتی فعال و بیش از ۵۳ نوع ماده معدنی است که تنوع صنعتی گسترده و ارزش افزوده بالای تولید در این استان را نشان می‌دهد.

وی افزود: اقدامات انجام‌شده در حوزه انرژی، آموزش و صنعت، با هدف ارتقای کیفیت زندگی و توسعه پایدار استان و کشور ادامه خواهد داشت.

استان مرکزی قطب تولید گندم، گوشت و تخم‌مرغ کشور

استاندار مرکزی با تأکید بر نقش مهم استان در تأمین امنیت غذایی کشور گفت: سال گذشته استان مرکزی توانست بیش از سه برابر نیاز داخلی گندم و بیش از دو برابر گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم‌مرغ تولید کند و نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کند.

وی افزود: استان مرکزی، با برخورداری از ۳۸۰۰ واحد صنعتی فعال و بیش از ۵۳ ماده معدنی، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور دارد.

زندیه وکیلی تصریح کرد: با وجود ظرفیت‌های تولیدی و کشاورزی، ناترازی انرژی از مهم‌ترین چالش‌های استان است و هم‌اکنون ۸۵ درصد برق صنایع استان مرکزی مصرف می‌شود، در حالی که این رقم در تهران ۱۵ درصد و میانگین کشوری ۶۷ درصد است.

وی ادامه داد: توسعه انرژی خورشیدی و کاهش وابستگی به سوخت‌های مایع از اولویت‌های استان است و برنامه‌ریزی شده تا بخشی قابل توجه از نیاز انرژی از طریق منابع تجدیدپذیر تأمین شود.

استاندار مرکزی از مشارکت فعال مردم و تشکل‌ها در حوزه‌های سلامت، محیط‌زیست و فعالیت‌های مدنی این استان قدردانی کرد و گفت: اقدامات جمعی و حضور پررنگ مردم، ظرفیت‌های بالقوه استان را در حوزه‌های مختلف توسعه‌ای به نمایش می‌گذارد.

وی افزود: فعالیت مستمر مدیران بومی و فعالان اقتصادی و صنعتی استان، نقش مؤثری در توسعه پایدار و ارتقای جایگاه ملی استان داشته است.

آماده‌سازی استان برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی و تحریم‌ها ضروری است

استاندار مرکزی بر ضرورت آمادگی استان برای مواجهه با تحریم‌های اقتصادی و اتخاذ تصمیمات مقتضی تاکید کرد و گفت: هدف اصلی، توسعه استان و خدمت صادقانه به مردم است.

وی افزود: با توجه به تحریم‌های فلج‌کننده دشمن، نیاز است تصمیمات و اقدامات مقتضی و مبتنی بر شرایط روز کشور اتخاذ شود.

زندیه وکیلی تصریح کرد: استان مرکزی نقش کلیدی در اقتصاد کشور دارد و فعالیت دو کارخانه مهم آن با توزیع صدها کارتن کالا در سراسر کشور، برای ثبات تولید و بازار ضروری است.

وی ادامه داد: صنایع غذایی و نفتی از جمله بخش‌های حیاتی هستند که باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی، تولید و خدمات‌رسانی به مردم ادامه یابد.

استاندار مرکزی تاکید کرد: با استفاده از ابتکارات و ظرفیت‌های موجود، حتی در سخت‌ترین شرایط نیز می‌توان فضای توسعه‌ای را حفظ کرد و آسیب‌ها را به حداقل رساند.

وی گفت: برخی مدیران با سرعت و انگیزه شروع به کار کرده‌اند و برخی دیگر در حال هماهنگی روند فعالیت خود هستند؛ همه اقدامات باید در مسیر توسعه پایدار و خدمت صادقانه به مردم استان و کشور باشد.

زندیه وکیلی با اشاره به اهمیت همکاری و بهره‌گیری از تجربیات مدیران مجرب افزود: با بهره‌گیری از تجربیات متخصصان و مدیران مجرب، امیدواریم مسیر توسعه استان مرکزی و خدمت‌رسانی به مردم با قدرت و پایداری ادامه یابد.