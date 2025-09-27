  1. اقتصاد
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۸

باقرجوان: ۷۹ میلیون مسافر در نیمه نخست امسال جابه‌جا شدند

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری گفت: در ۶ ماهه نخست امسال، حدود ۷۹ میلیون مسافر با انجام بیش از هفت میلیون و ۳۸۱ هزار سفر توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی در جاده‌های کشور جابه‌جا شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش باقرجوان مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اظهار کرد: در شش ماهه نخست سال جاری، حدود ۷۹ میلیون مسافر با انجام بیش از هفت میلیون و ۳۸۱ هزار سفر توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی در جاده‌های کشور جابه‌جا شده‌اند.

وی از افزایش ۱۷ درصدی سفرها با ناوگان حمل‌ونقل عمومی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: این رشد بیانگر استقبال قابل توجه مردم از استفاده از ناوگان مسافری در سفرهای بین‌شهری است.

باقرجوان با اشاره به روند صعودی تقاضا در پایان تابستان افزود: سفرهای ناوگان حمل‌ونقل عمومی بین‌شهری در شهریورماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده تداوم رشد استقبال عمومی از سفرهای جاده‌ای است.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر در پایان خاطرنشان کرد: متناسب با این افزایش تقاضا، شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری علاوه بر سرویس‌های عادی و روزانه، در ایام اوج سفر نسبت به برقراری سرویس‌های فوق‌العاده اقدام می‌کنند تا پاسخگوی نیاز مسافران باشند.

زهره آقاجانی

