خبرگزاری مهر، گروه استانها: نشستهای هفتگی «دوشنبههای پاسخگویی» که هر هفته در فرمانداری دشتی برگزار میشود، فرصتی فراهم میکند تا خبرنگاران در فضایی شفاف و صمیمی دغدغهها و سوالات خود را با فرماندار و مدیران دستگاههای اجرایی در میان بگذارند.
طرح مسائل به صورت کارشناسی و ارائه پاسخ مستقیم مسئولان از جمله ویژگیهای این برنامه است که آن را به الگویی تازه در مدیریت شهرستانی تبدیل کرده است.
فرماندار دشتی تنها فرماندار در دولت چهاردهم است که به صورت مستمر و هفتگی با اصحاب رسانه دیدار دارد.
برگزاری این جلسات سبب شده است هم پیگیری مشکلات مردم سرعت بیشتری پیدا کند و هم اعتماد عمومی نسبت به عملکرد مدیران تقویت شود.
پاسخگویی به رسانهها یعنی پاسخگویی به مردم
فرماندار دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پاسخگویی به رسانهها یعنی پاسخگویی به مردم. ما تلاش داریم با استمرار این برنامه، مشکلات مردم را بدون واسطه بشنویم و برای رفع آنها با نگاه کارشناسی اقدام کنیم.
رضا مقاتلی اظهار کرد: خبرنگاران را همکاران خود در نظر گرفته و این همراهی را مایه افتخار میدانم.
وی با اشاره به اهمیت نقد رسانهای گفت: هر جا که نقدی از سوی اصحاب رسانه مطرح میشود، بدانید که مسیر کلی شما درست است چرا که نقد منصفانه، نشانه پویایی، تحرک و سلامت جامعه است و نباید آن را با تخریب اشتباه گرفت.
مقاتلی با تأکید بر نقش مؤثر رسانهها در پیشبرد امور شهرستان افزود: نشستهای «دوشنبههای پاسخگویی» با رویکردی تخصصی و با حضور مدیران ادارات مختلف برگزار میشود و برای طی مطلوب این مسیر دست یاری به سمت خبرنگاران دراز میکنیم؛ چرا که شهرستان دشتی در شرایط فعلی، بیش از همیشه به همراهی، نقد سازنده و پیشنهادهای کاربردی نیاز دارد.
مقاتلی نقش خبرنگاران را در تحقق این اهداف بیبدیل خواند و خواستار استمرار ارتباط دوطرفه، صادقانه و سازنده میان رسانهها و مسئولان شد.
نقش مهم پاسخگویی در کاهش فاصله بین مسئولین و مردم
یکی از خبرنگاران دشتی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دوشنبههای پاسخگویی یکی از طرحهای خوب است که در دولت دکتر پزشکیان و در شهرستان دشتی در حال حاضر در حال اجرا است، بنظرم مهمترین هدف از اجرای این طرح، تقویت مطالبه گری و پرسشگری است و اصحاب رسانه و خبرنگاران بعنوان زبان گویای جامعه به طرح سوالات و مطالبات مردم از مسئولین میکنند و مسئولین هم خود را ملزم به پاسخگویی میدانند.
محمد صادق افراسیاب افزود: در واقع بستر پاسخ گویی که در قالب دوشنبههای پاسخگویی شکل گرفته موجب کاهش فاصله بین مسئولین و مردم شده است و همین کم شدن فاصلهها به تقویت انسجام ملی و همراهی مردم در عبور کشور از چالشهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی منجر میگردد و با استمرار این طرح که نتایج آن را در درازمدت عیانتر شده و بر افزایش پایگاه اجتماعی دولت مؤثر است.
«دوشنبههای پاسخگویی» یک ایده خوب
یک خبرنگار دیگر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «دوشنبههای پاسخگویی» یک ایده خوب است که از سوی فرمانداری دشتی اجرا میشود.
ابوالقاسم آورمزد افزود: برگزاری هر دوشنبه این نشستها باعث میشود مخاطبان منتظر پاسخ مدیران مربوطه باشند، همچنین فرصت خوبی برای ارتباط مستقیم مدیران با خبرنگاران است و از نکات مهم دوشنبهها پاسخگویی شفافیت، کیفیت پاسخها، ساختار منظم، و… است.
وی بیان کرد: از زحمات فرماندار دشتی و همچنین مسئول روابط عمومی فرمانداری دشتی به پاس برگزاری دوشنبههای پاسخگویی مدیران شهرستان با اصحاب رسانه تشکر و قدردانی میکنیم.
استقبال خبرنگاران از این طرح
مهران غریبی یکی از خبرنگاران شهرستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح دوشنبههای پاسخگویی، اقدامی که به ابتکار فرماندار و مسئول روابط عمومی اجرا شده، در بین تمامی فرمانداریهای استان برای نخستین بار اجرا شده است، این طرح باعث شده مدیران دستگاههای اجرایی رو در روی خبرنگاران مینشینند و پاسخگوی سوالات هستند.
وی افزود: استقبال خبرنگاران از این طرح، نشانه موفقیت آن پس از چندین هفته برگزاری نشست است.
غریبی ادامه داد: همانطور که در نشست نیز گفتم، این گفتگوها میبایست در دیگر حوزهها شامل گفتگو با نخبگان، فرهیختگان به صورت منظم و با دستور کار مشخص برگزار شود.
استفاده از ظرفیت رسانهها
خبرنگار یک خبرگزاری در شهرستان دشتی نیز گفت: استفاده از ظرفیت رسانههای مختلف در دوشنبهای پاسخگویی باعث میشود خدمات دولت به خوبیاطلاع رسانی بشود تا مردم و شهروندان از خدمات دولت اطلاع داشته باشند.
مهدی عالی پور افزود: پاسخگویی مدیران به چشم و گویای مردم میتوان امید بخش باشد و این مدیران از عملکرد خود دفاع کنند در برخی مواقع همین رسانهها هستند که میتوانند مدیران را به چالش بکشند و آنها بهتر برای مردم و دولت کار کنند و کمبودها و نواقص رو رفع کنند.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حضور خبرنگاران در این نشستها برای ما مسئولان یک فرصت ارزشمند است؛ زیرا علاوه بر گزارش اقدامات انجامشده، میتوانیم از نگاه رسانهها به مسائل و کاستیها آگاه شویم و برنامهریزی دقیقتری برای رفع مشکلات داشته باشیم.
طرح «دوشنبههای پاسخگویی» در دشتی با هدف شفافسازی عملکرد مدیران، تقویت ارتباط با رسانهها و پیگیری جدی مطالبات مردم آغاز شده و استمرار آن میتواند به عنوان الگویی موفق برای سایر شهرستانها مورد توجه قرار گیرد.
