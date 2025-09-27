  1. استانها
  2. کردستان
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۰

عامل آتش‌سوزی عمدی در منطقه حفاظت‌شده عبدالرزاق سقز دستگیر شد

سقز- محیط بانان سقز بدنبال وقوع آتش‌سوزی عمدی در منطقه حفاظت‌شده عبدالرزاق با تلاش و درگیری میدانی موفق به شناسایی و دستگیری یک متخلف زیست‌محیطی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سقز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: مأموران یگان حفاظت شهرستان، در جریان گشت و پایش میدانی در منطقه حفاظت‌شده عبدالرزاق، با صحنه تخریب گسترده در بخش‌هایی از حاشیه روستای باشبلاغ مواجه شدند که طی آن یک متخلف اقدام به قطع و سوزاندن عمدی بیش از ۵۰ اصله درخت سپیدار کرده بود.

ایوب شریفی با اشاره به گستره خسارت وارده افزود: این فرد که ساکن روستای باشبلاغ است، با سوزاندن بقایای گیاهی و ایجاد حریق گسترده، موجب تخریب حدود ۱۰۰۰ مترمربع از عرصه طبیعی منطقه شده است.

شریفی ادامه داد: محیط‌بانان بلافاصله پس از مشاهده آثار تخریب، وارد عمل شدند و پس از شناسایی متخلف، با هماهنگی مقام قضائی وی را دستگیر و مستندات لازم برای پیگرد قانونی تهیه شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سقز ضمن هشدار نسبت به تبعات حقوقی سنگین تخریب محیط زیست، تأکید کرد: هرگونه اقدام عامدانه در جهت نابودی منابع طبیعی و حیات وحش، جرم محسوب شده و با متخلفان به‌شدت برخورد خواهد شد.

وی افزود: مأموران یگان حفاظت با تهیه صورتجلسه رسمی و جمع‌آوری مستندات تصویری، پرونده این تخلف را برای رسیدگی قضائی به مراجع ذی‌ربط ارسال کرده‌اند.

شریفی همچنین با قدردانی از تلاش بی‌وقفه محیط‌بانان، از شهروندان و روستاییان منطقه خواست در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک یا تخلف زیست‌محیطی، مراتب را سریعاً به اداره محیط زیست اطلاع دهند تا از بروز خسارات جبران‌ناپذیر به طبیعت جلوگیری شود.

