۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۶

حضور ۸ شرکت دانش‌بنیان در نمایشگاه بین‌المللی آیتکس بغداد

هشت شرکت دانش‌بنیان ایرانی فعال در حوزه زیرساخت‌های مخابراتی با حضور در نمایشگاه بین‌المللی آیتکس بغداد، توانمندی‌های خود را به بازارهای منطقه‌ای و جهانی معرفی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، نمایشگاه بین‌المللی آیتکس بغداد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در منطقه، امسال میزبان پاویون شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی شد. این حضور با پیگیری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و همکاری ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان دیجیتال، اتصال پذیری و ارتباطات معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری محقق شده است.

هشت شرکت دانش‌بنیان ایرانی در بخش زیرساخت‌های مخابراتی، با هدف توسعه تعاملات بین‌المللی، معرفی ظرفیت‌های فناورانه و گسترش بازار صادرات خدمات و محصولات خود در این پاویون حضور دارند.

این نمایشگاه از ۲۵ تا ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳ تا ۶ مهرماه ۱۴۰۴) در شهر بغداد برپا شده و فرصتی مناسب برای معرفی توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی در حوزه فاوا به بازارهای منطقه‌ای و جهانی فراهم کرده است.

مهتاب چابوک

