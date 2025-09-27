به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، نمایشگاه بینالمللی آیتکس بغداد بهعنوان یکی از مهمترین رویدادهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در منطقه، امسال میزبان پاویون شرکتهای دانشبنیان ایرانی شد. این حضور با پیگیری سازمان نظام صنفی رایانهای کشور و همکاری ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان دیجیتال، اتصال پذیری و ارتباطات معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری محقق شده است.
هشت شرکت دانشبنیان ایرانی در بخش زیرساختهای مخابراتی، با هدف توسعه تعاملات بینالمللی، معرفی ظرفیتهای فناورانه و گسترش بازار صادرات خدمات و محصولات خود در این پاویون حضور دارند.
این نمایشگاه از ۲۵ تا ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳ تا ۶ مهرماه ۱۴۰۴) در شهر بغداد برپا شده و فرصتی مناسب برای معرفی توانمندیهای شرکتهای ایرانی در حوزه فاوا به بازارهای منطقهای و جهانی فراهم کرده است.
نظر شما