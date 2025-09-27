زارع: ۷ معدن آلاینده در مازندران پلمب شد

عباس زارع در گفتگو با خبرنگار مهر از پلمب هفت معدن غیرمجاز و آلاینده در نقاط مختلف استان خبر داد. این معادن که به دلیل تخریب شدید زیستگاه‌های طبیعی و آلوده‌سازی منابع آبی و خاکی مشکلات زیست‌محیطی قابل توجهی ایجاد کرده بودند، پس از بررسی‌های کارشناسی تعطیل شدند.

وی با اشاره به عملکرد یگان حفاظت محیط زیست در شناسایی این معادن، گفت: این معادن در شهرستان‌های آمل، ساری، بابل و دیگر مناطق استان شناسایی شده و به دلیل نقض قوانین زیست‌محیطی و تأثیرات منفی آن‌ها بر اکوسیستم، به دستور مقام‌های ذی‌ربط پلمب شده‌اند.

رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست استان مازندران از دستگیری ۴۳ نفر متخلف و کشف و ضبط مقدار زیادی اسلحه شکاری و مواد مخدر در جریان مأموریت‌های حفاظتی اخیر خبر داد.

رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران، اعلام کرد: در این بازه زمانی، ۴۳ نفر از شکارچیان و متخلفان زیست‌محیطی شناسایی و دستگیر شدند. همچنین، ۳۸ قبضه اسلحه شکاری به همراه تعداد زیادی فشنگ ساچمه‌ای و چهارپاره کشف و ضبط شد.

وی در ادامه افزود: در جریان این مأموریت‌ها، یک رشته تور صید ماهی و یک عدد قلاب لنسر جمع‌آوری شده و لاشه یک رأس مرال، یک رأس کل وحشی، ۵۴ قطعه ماهی، یک طاقه قرقاول، یک قطعه بلدرچین و دو قطعه کبوتر نیز کشف شد. علاوه بر این، سر تاکسیدرمی‌شده یک رأس مرال از متخلفان ضبط شد.

زارع همچنین به تعطیلی واحدهای آلاینده شن و ماسه اشاره کرد و گفت: در این مدت ۷ واحد آلاینده در سطح استان شناسایی و تعطیل شدند که شامل ۶ واحد در شهرستان آمل و یک واحد در شهرستان ساری بوده است.