به گزارش خبرنگار مهر، آتشپاد دوم امید باقری ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به هفتم مهرماه به عنوان روز آتشنشان، این عدد را مقدس دانست و اظهار کرد: این روز در تقویم به پاس فداکاریها و رشادتهای آتشنشانان نامگذاری شده است. مدیرعامل سازمان آتشنشانی اصفهان گفت همکاران عملیاتی هر روز در معرض خطر قرار دارند و صحنههای سخت و فراموشنشدنی بسیاری را تجربه میکنند که یادآور جانفشانیهای همکاران شهید در طول سالهای گذشته است.
وی با بیان اینکه بیش از ۴۰ درصد نیروهای آتشنشانی اصفهان دارای مدارک بینالمللی در حوزه امداد و نجات هستند، افزود: بیش از ۸۰ درصد آتشنشانان نیز در رشتههای غواصی، امداد کوهستان و عملیات در ارتفاع و عمق مهارت دارند. وی افزود آتشنشانان در کنار وظایف عملیاتی، در حوزههای پیشگیری، آموزش، ورزش، امور مالی و اداری نیز فعالیتهای تخصصی دارند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی اصفهان به برگزاری همایش سراسری مدیران عامل آتشنشانی کشور با حضور ۱۲۰ نفر در اصفهان اشاره کرد و گفت: در حاشیه این همایش نمایشگاه نوآوری و فناوریهای آتشنشانی نیز برای نخستین بار برگزار شد که شامل رونمایی از پهپادها، رباتهای آتشنشان و تجهیزات غواصی بود.
وی درباره آمار عملیاتها گفت: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۶ هزار و ۳۸۳ عملیات امداد و نجات، اطفای حریق و خدمات ایمنی توسط سازمان انجام شده است. در شش ماهه نخست سال جاری نیز ۹ هزار و ۷۸۳ عملیات شامل سه هزار و ۹۶۹ مورد آتشسوزی، یک هزار و ۵۲۷ حادثه و یک هزار و ۲۸۷ مورد خدمات ایمنی به ثبت رسیده است.
آتشپاد دوم باقری افزود: بیشترین حوادث در ایستگاههای شماره ۴، ۵، ۷ و ۱۵ ثبت شده که به دلیل تراکم جمعیتی این مناطق طبیعی است. باقری تأکید کرد یکی از علل مهم افزایش حوادث، نقص سیستمهای برق و آسانسورهاست و از شهروندان خواست نسبت به ایمنی ساختمانهای خود به ویژه در حوزه آسانسور و سیمکشی برق توجه ویژه داشته باشند.
وی با بیان اینکه بیشترین منشأ آتشسوزی منازل از آشپزخانههاست، اظهار کرد: شهروندان باید در استفاده از وسایل گازسوز و لوازم برقی دقت بیشتری داشته باشند. همچنین نگهداری وسایل غیرضروری در پشتبامها و انباشت لوازم مستعمل از دیگر عوامل وقوع حریق است.
وی درباره زمان رسیدن نیروهای آتشنشانی به محل حادثه گفت: میانگین حضور نیروها در سال گذشته چهار دقیقه و پانزده ثانیه بوده که در استاندارد جهانی بین سه تا پنج دقیقه تعریف شده است.
مدیرعامل آتشنشانی اصفهان تعداد نیروهای سازمان را حدود ۷۰۰ نفر شامل نزدیک به ۶۰۰ نفر نیروی عملیاتی اعلام کرد و افزود: طبق سند راهبردی سازمان، تا سال ۱۴۱۰ آموزشهای ایمنی باید به تمامی جمعیت دو میلیون نفری شهر اصفهان ارائه شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پرسش خبرنگار مهر درباره قیمت تجهیزات انفرادی پاسخ داد و گفت: یک دست لباس تخصصی مقابله با حریق و مواد شیمیایی بیش از ۷۰۰ میلیون تومان هزینه دارد. با این حال به گفته وی با حمایت شهرداری و تأمینکنندگان، سازمان آتشنشانی اصفهان اکنون در حوزه تجهیزات انفرادی دچار کمبود نیست و آتشنشانان با کمبود تجهیزات مواجه نمیشوند.
آتشپاد دوم باقری درباره مسئله فرونشست زمین در اصفهان و خطراتی که برای بافتهای تاریخی و شهری ایجاد میکند اظهار کرد: ارزیابیها و گزارشهای لازم به ستاد مدیریت بحران و شهرداری ارائه شده و سازمان آتشنشانی در همکاری با شرکتهای دانشبنیان در حال تجهیز به ابزارهای نوین برای مقابله با پیامدهای نشست زمین و جستوجو زیر آوار است.
وی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار. مهر درباره وضعیت ایمنی بازار بزرگ اصفهان و میدان نقش جهان گفت: مکاتبات لازم با نهادهای مسئول و میراث فرهنگی انجام و چکلیستهای ایمنی به کسبه و مسئولان بازار ابلاغ شده است. با این حال به دلیل قدمت و شرایط خاص این مجموعه تاریخی، اجرای برخی اقدامات نیازمند همکاری جدی دستگاههای مرتبط است.
مدیرعامل آتشنشانی اصفهان در پایان با قدردانی از خبرنگاران، نقش رسانهها را در ارتقای فرهنگ ایمنی و اطلاعرسانی به جامعه بسیار مؤثر دانست و تصریح کرد خبررسانی درست و شفاف خبرنگاران در سیاستگذاریهای کلان حوزه ایمنی و مدیریت بحران نقش تعیینکنندهای دارد.
