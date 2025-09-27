به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله ابراهیمی صبح شنبه در نشست با نماینده ولی فقیه در استان بوشهر اظهار کرد: صنایعدستی بوشهر بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی این استان است و هنرهایی مانند گبهبافی، حصیربافی، عبابافی و صنایعدستی دریایی نهتنها ریشه در فرهنگ و زندگی مردم دارند بلکه قابلیت تبدیل شدن به برندهای ملی و حتی بینالمللی را دارند.
وی اضافه کرد: برنامهریزی ما در این بخش بر سه محور متمرکز است که شامل تقویت کارگاههای آموزشی، حمایت از هنرمندان فعال و ایجاد بازارچههای دائمی فروش است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر بیان کرد: علاوه بر این، تلاش میکنیم با بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و فناوریهای نوین، صنایعدستی استان را به سمت تولیدات نوآورانه و کاربردی سوق دهیم.
مرمت و احیای آثار تاریخی
وی بیان کرد: در بخش میراثفرهنگی خوشبختانه در سالهای اخیر اقدامات ارزشمندی در خصوص شناسایی، مرمت و احیای آثار تاریخی استان انجام شده است. یکی از اولویتهای ما مساجد تاریخی بوشهر بوده که بهعنوان نمادهای هویتی و فرهنگی، جایگاه ویژهای در معماری و فرهنگ این منطقه دارند. در همین راستا، پروژههای مرمتی متعددی در حال انجام است تا این آثار بتوانند علاوه بر کارکرد مذهبی، بهعنوان مقصد گردشگری فرهنگی نیز نقشآفرینی کنند.
ابراهیمی با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در حوزه گردشگری گفت: بوشهر با داشتن بیشترین مرز دریایی کشور و مجاورت با خلیجفارس، ظرفیت بینظیری در توسعه گردشگری دریامحور دارد. در همین زمینه، ایجاد زیرساختهای مرتبط همچون اسکلههای گردشگری، مسیرهای دسترسی، مراکز اقامتی و تفریحی دریایی در دستور کار قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: ما به دنبال آن هستیم که با مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی، اقتصاد دریا محور را در حوزه گردشگری فعال کنیم. توسعه گردشگری دریایی علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، موجب رونق صنایع وابسته و معرفی هر چه بیشتر ظرفیتهای بوشهر به گردشگران داخلی و خارجی خواهد شد.
حفظ و توسعه میراثفرهنگی استان
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر افزود: برنامههای ما تنها محدود به احیای سنتها نیست، بلکه به دنبال آن هستیم که صنایعدستی بوشهر با ذائقه نسل امروز نیز پیوند بخورد. در همین راستا نمایشگاههای دائمی و فصلی در دستور کار قرار دارد تا ضمن معرفی آثار، بستری برای فروش و صادرات صنایعدستی فراهم شود.
وی با اشاره به نقش محوری مردم در حفظ و توسعه میراثفرهنگی استان گفت: بدون تردید همراهی مردم و فعالان حوزه فرهنگ و هنر در تحقق این اهداف بسیار مهم است. ما به دنبال آن هستیم که مشارکت اجتماعی و مردمی را در برنامههای خود پررنگتر کنیم تا هم میراث گذشته بهدرستی حفاظت شود و هم بستری برای خلق میراثی نو برای آیندگان فراهم شود.
ابراهیمی تأکید کرد: استان بوشهر با ترکیب منحصربهفردی از میراث تاریخی، فرهنگ اصیل، جغرافیای ویژه و ظرفیتهای اقتصادی میتواند به یکی از قطبهای گردشگری کشور تبدیل شود. تحقق این مهم نیازمند همکاری همه دستگاهها، سرمایهگذاران، بخش خصوصی و همراهی مردم است و ما در ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر همه تلاش خود را برای رسیدن به این هدف به کار خواهیم گرفت.
