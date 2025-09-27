مدارس ابتدایی آستارا در شیفت عصر تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی درمانی ظهر شنبه در گفتگو با رسانه ضمن تأیید این خبر اظهار کرد: به دستور ستاد مدیریت بحران شهرستان مرزی بندر آستارا و در پی سیلابی شدن معابر شهری ناشی از بارش‌های شدید، کلیه مدارس ابتدایی در محدوده شهری این شهرستان در نوبت صبح و عصر شهری و روستایی روز شنبه تعطیل اعلام شد.

وی افزود: با توجه به شدت بارش‌ها و آب‌گرفتگی معابر، این تصمیم برای حفظ سلامت دانش‌آموزان اتخاذ شده است.

وی از شهروندان خواست تا از تردد غیرضروری در معابر آب‌گرفته خودداری کنند و افزود: والدین عزیز منتظر اطلاع‌رسانی‌های بعدی درباره وضعیت فعالیت مدارس در روزهای آینده باشند.

درمانی تصریح کرد: ستاد مدیریت بحران شهرستان به صورت مستمر وضعیت جوی و شهری را رصد می‌کند و هرگونه تصمیم جدید متعاقباً اعلام خواهد شد.