ممد نبودی ببینی، ایران شد پیروز+ صوت

به گزارش خبرنگار مهر، میثم مطیعی همزمان با هفته دفاع مقدس به یاد سرداران شهید و فاتح به مداحی پرداخت.

در ادامه متن و قطعه صوتی این مداحی تقدیم مخاطبان می‌شود:

ممد نبودی ببینی، ایران شد پیروز

ممد نبودی ببینی ایران شد پیروز، دشمن شد سرکوب، در زیر آتش

با رزم سربازان تو، ویران شد حیفا، بندر عکا، هم تلاویوش

آه و واویلا

آه از باقری

ممد!

فرماندهٔ ایران و اسلام

آه و واویلا

از این شهیدان

فریاد

از غم فرزندان ایران

ای پیر شیران سلامی! رزم اسلامی با تو شد نامی، مرد باغیرت

خطبه‌های شورافکنت، یاران را قوت، دشمن را ذلت، ما را شد عزت

آه و واویلا

آه از سلامی

سردار!

ای حبیب مظاهر ما

آه و واویلا

از این شهیدان

فریاد

از غم فرزندان ایران