قاضی سوری حکم بازداشت غیابی بشار اسد را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، یک قاضی سوری حکم بازداشت غیابی بشار اسد، رئیس جمهور سابق این کشور را بنا به اتهامات ادعایی در رابطه با وقایع درعا در سال ۲۰۱۱ صادر کرد.

«توفیق العلیوی» قاضی سوری در حکم بازداشت بشار اسد ، مدعی «اتهامات قتل عمد، شکنجه منجر به مرگ و محرومیت از آزادی» شده است.

این قاضی ادعا کرد که صدور این حکم قضایی راه را برای صدور حکم بازداشت از طریق اینترپل و پیگیری بین المللی پرونده باز می‌کند.

العلیوی مدعی شد: این اقدام براساس شکایت خانواده‌های قربانیان حوادث ۲۱ نوامبر سال ۲۰۱۱ در استان درعا در جنوب سوریه انجام شد.