همه روستاهای خراسان جنوبی تا پایان دولت به اینترنت متصل می شوند 

به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی ظهر شنبه در جمع نخبگان فناوری خراسان جنوبی با قدردانی از مهمان‌نوازی مردم این استان اظهار داشت: خراسان جنوبی از ظرفیت‌های ارزشمند انسانی، فرهنگی و جغرافیایی برخوردار است که می‌تواند در عرصه ملی و بین‌المللی نقش‌آفرینی کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه نگاه وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم مبتنی بر عدالت ارتباطی است، افزود: همه مردم کشور اعم از شهر و روستا باید به خدمات آموزشی، دولت الکترونیک و ارتباطات با کیفیت دسترسی برابر داشته باشند.

هاشمی ادامه داد: طبق پایش‌های انجام شده، تاکنون ۷۱ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار خراسان جنوبی به اینترنت و شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند و هدف‌گذاری شده است که این میزان به ۱۰۰ درصد برسد.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: امروز ۶۱ پروژه ارتباطی با سرمایه‌گذاری بیش از ۴۹۲ میلیارد تومان در استان خراسان جنوبی افتتاح شد و این مسیر توسعه با شتاب ادامه خواهد داشت.

وی یکی از محورهای مهم وزارت ارتباطات را توسعه اقتصاد دیجیتال عنوان کرد و گفت: در تعامل با وزارت آموزش و پرورش و معاونت علمی ریاست جمهوری، طرح آموزش فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی برای دانش‌آموزان در دستور کار قرار گرفته و تاکنون بیش از ۷۰۰ هزار دانش‌آموز وارد این طرح ملی شده‌اند.

هاشمی اضافه کرد: انتظار می‌رود با توجه به ظرفیت‌های خراسان جنوبی، این استان در طرح «ایران دیجیتال» مشارکت فعال داشته باشد و ثمرات آن به‌زودی در حوزه اشتغال و اقتصاد منطقه نمایان شود.

وزیر ارتباطات با اشاره به موقعیت جغرافیایی خراسان جنوبی تأکید کرد: این استان به واسطه همسایگی با افغانستان و اشتراکات فرهنگی و تاریخی می‌تواند در دیپلماسی فناوری کشور نقش‌آفرین باشد و وزارت ارتباطات درصدد فعال‌سازی این ظرفیت‌ها است.

وی همچنین هوشمندسازی را یکی از اولویت‌های توسعه‌ای دانست و گفت: استفاده از فناوری‌های هوشمند در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل، انرژی و معادن می‌تواند بین ۱۵ تا ۲۵ درصد بهره‌وری را افزایش دهد.

به گفته وی طراحی راهکارهای بومی متناسب با نیاز استان‌ها می‌تواند الگوی جدیدی برای کل کشور باشد.

هاشمی ادامه داد: تحقق این اهداف بدون مشارکت بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و دولت چهاردهم بستر حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها را در قالب طرح دولت هوشمند فراهم کرده است.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت بالای خراسان جنوبی در حوزه تولید محتوا و خدمات دیجیتال گفت: توسعه زیرساخت‌ها باید در کنار تقویت محتوا باشد تا سرمایه‌گذاری‌ها به نتیجه مطلوب برسد.