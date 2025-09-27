به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسمزاده با اشاره به فرارسیدن هفتم مهرماه روز جهانی آتشنشانی و ایمنی اظهارکرد: هفتم مهرماه جاری بهمناسبت «روز ملی آتشنشانی و ایمنی» چند مورد از تجهیزات جدید سازمان آتشنشانی شهرداری اصفهان رونمایی میشود که از جمله این تجهیزات، نخستین ربات پهپاد آتشنشان برای اطفای حریق است. هرچند طی یک سال و نیم گذشته ربات کاوشگر در سازمان مورد استفاده قرار گرفته است.
وی با اشاره به فعال شدن ربات غواص در سازمان آتشنشانی اصفهان گفت: یک نردبان جدید ۶۴ متری برای ساختمانهای بلندمرتبه به تجهیزات ایمنی سازمان آتشنشانی اصفهان اضافه خواهد شد؛ همچنین نرمافزارهای مختلف مدیریتی طراحی شده که ابزار سرعتبخشی و دقت به فعالیتهای سازمان آتشنشانی است.
شهردار اصفهان تاکید کرد: سازمان آتشنشانی اصفهان یکی از پیشرفتهترین و مجهزترین سازمانهای آتشنشانی کشور است و نیروهای خدوم و ایثارگر این سازمان همیشه در سختترین شرایط در کنار مردم هستند و حضور آنها موجب احساس ایمنی در شهروندان شده است.
نظر شما