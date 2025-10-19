بانوی مازندرانی دارنده نشان نقره سرداوری جهانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دو داور ایرانی با موفقیت دوره سرداوری فدراسیون جهانی را در کنیا پشت سر گذاشتند.
کلاس سرداوری فدراسیون جهانی تنیس که به میزبانی کشور کنیا برگزار شد، با موفقیت دو داور ایرانی همراه بود. ندا کاظمی از استان مازندران و مهدی ملکزاده با عملکردی درخشان توانستند این دوره معتبر را با موفقیت به پایان برسانند.
ندا کاظمی، داور برجسته ایرانی، موفق شد نشان نقره سرداوری را کسب کند؛ افتخاری که او را به نخستین بانوی ایرانی، تنها زن خاورمیانهای و سومین بانوی آسیایی دارنده این نشان تبدیل کرد. این موفقیت نقطهعطفی در تاریخ داوری بانوان کشور محسوب میشود و جایگاه ایران را در عرصه داوری بینالمللی ارتقا میبخشد.
مهدی ملکزاده نیز با دانش فنی بالا و عملکردی قابلتحسین، این دوره را با موفقیت پشت سر گذاشت. حضور همزمان دو داور ایرانی در کلاس جهانی، نشاندهنده ظرفیتهای بالای داوری کشور و گامی مهم در مسیر اعتباربخشی به تنیس ایران در سطح بینالمللی است.
این موفقیتها در ادامه روند رشد و توسعه داوری تنیس ایران در سالهای اخیر ارزیابی میشود و میتواند زمینهساز حضور پررنگتر داوران ایرانی در رویدادهای جهانی باشد. همچنین، کسب نشان نقره توسط یک بانوی ایرانی، انگیزهای مضاعف برای حضور بانوان در سطوح بالای داوری بینالمللی فراهم کرده است.
نظر شما