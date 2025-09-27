مرکزی ظرفیت تبدیل شدن به الگوی توسعه اقتصادی ملی را دارد

گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر آقا علیخانی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی اظهار کرد: تجربه مدیریتی در بخش‌های دولتی و خصوصی نشان می‌دهد که با هماهنگی و همکاری مدیران استانی می‌توان زیرساخت‌های حیاتی از جمله آب، برق و صنایع را به‌صورت پایدار توسعه داد.

وی افزود: استان مرکزی ظرفیت بالایی برای رشد اقتصادی دارد و می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد.

آقاعلیخانی تصریح کرد: بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و هوشمندسازی در مدیریت و توسعه اقتصادی، فرصت مناسبی برای افزایش بهره‌وری و کاهش ناترازی‌ها فراهم می‌کند.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری ادامه داد: استان مرکزی با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند پایلوت پروژه‌های توسعه پایدار در سطح ملی شود و تجربه موفق آن به دیگر استان‌ها منتقل شود.

وی افزود: از تلاش‌های استاندار مرکزی قدردانی می‌کنم و از تمامی مسئولان و فعالان اقتصادی می‌خواهم که با همکاری و همفکری، مسیر توسعه هوشمند و پایدار استان را سرعت بخشند.