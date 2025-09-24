به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد بطحائی در نشست مشترک با مسئولان استان قم افزود: در موضوع آسیب‌های اجتماعی باید برای هر حوزه متولی مشخص شود تا بتوان اقدامات هدفمند و مؤثری را اجرایی کرد.

وی اضافه کرد: استان قم در حوزه توسعه مراکز «سراج» و دیگر مراکز حمایتی مورد پشتیبانی ویژه وزارت کشور قرار خواهد گرفت.

استاندار قم نیز در این جلسه با قدردانی از تلاش‌های دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: احداث بیمارستان کودکان از اقدامات ارزشمند دانشگاه است که در سفر رئیس جمهور به قم نیز به تصویب رسیده است.

اکبر بهنام‌جو تاید کرد: نگاه استان در حوزه بهداشت حمایتی است و امیدواریم با همکاری مسئولان وزارت کشور، گام‌های موثری در توسعه خدمات بهداشتی برداشته شود.

وی با اشاره به اجرای طرح محله‌محوری، اضافه کرد: مراکز بهداشتی در محلات می‌توانند نقش موثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشند.

در این نشست، رییس دانشگاه علوم پزشکی قم ضمن ارائه گزارشی، گفت: هم‌اکنون حدود ۳۰۰ نفر عضو هیات علمی در دانشگاه فعالیت دارند که در زمینه آموزش و خدمات‌رسانی نقش‌آفرینی می‌کنند.

علی ابرازه افزود: شاخص تخت‌های بیمارستانی در استان ۱.۳ به ازای هر هزار نفر است که با بهره‌برداری از سه بیمارستان جدید از جمله بیمارستان کودکان، این شاخص به ۲.۷ خواهد رسید.

وی با اشاره به چالش‌های حوزه سلامت، ادامه داد: استان قم در شاخص‌هایی مانند چاقی، دیابت و فشار خون در وضعیت نامطلوبی قرار دارد که ضرورت ارتقای سواد سلامت و اقدامات پیشگیرانه را نشان می‌دهد.

وی همچنین تعطیلی حدود ۶۰ پایگاه سلامت استان را یکی از مشکلات جدی برشمرد و خواستار همکاری همه دستگاه‌ها برای ساماندهی این مراکز شد.

در پایان این نشست، سیامک محبی معاون بهداشتی دانشگاه گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه بهداشت، فعالیت‌های مرکز سراج، کارگروه اقدام جامعه بین‌بخشی، خانه مشارکت مردم در سلامت و برنامه‌های استان در کاهش آسیب‌های اجتماعی ارائه کرد.