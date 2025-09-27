به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف‌پور عصر شنبه در همایش نقش رسانه در توسعه استان در سالن اجتماعات شهرداری چالوس با اشاره به تحولات اخیر در عرصه بین‌المللی گفت: فلسفه سازمان ملل و شورای امنیت تغییر کرده است، قرار بود این نهادها در راستای استیفای حقوق ملت‌ها و اجرای عدالت عمل کنند اما امروز ظلم را می‌کارند و تعدی را تجویز می‌کنند.

وی با بیان اینکه ایران در مسیر مذاکرات مورد تعدی و تجاوز قرار گرفت، افزود: تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای که ثروت این سرزمین بود هدف قرار گرفت، سرداران ایران را به شهادت رساندند و بیش از هزار شهید را بر ملت ما تحمیل کردند، اما هیچ منطقی این رفتارها را توجیه نمی‌کند.

فرماندار چالوس ادامه داد: تاریخ نشان داده است که بیگانگان از اسکندر مقدونی تا مغولان، تیموریان، عثمانیان، روس‌ها و در جنگ‌های جهانی بارها بر این سرزمین مسلط شدند اما نتوانستند روح بلند ایرانی را محبوس کنند، زیرا ملت ایران دارای تاریخ، فرهنگ و تمدنی ریشه‌دار است.

یوسف‌پور تأکید کرد: غرب باید بداند هرگز نمی‌تواند ایرانی را به زانو درآورد و ملت ما سر تعظیم در برابر فشارها فرود نخواهد آورد.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در شرایط کنونی گفت: رسانه‌ها می‌توانند در حفظ انسجام و اتحاد نقش مهمی ایفا کنند، فضای امید را در کشور گسترش دهند و زمینه‌ساز وحدت و آرامش اجتماعی باشند.

فرماندار چالوس تصریح کرد: نقد منصفانه و پیش‌برنده می‌تواند به مسئولان کمک کند، اما نقدی که انگیزه‌ها را از بین ببرد یا تنها نیشی بدون نوش باشد نمی‌تواند اثرگذار باشد.

وی با بیان اینکه شهرستان چالوس مملو از ظرفیت‌ها، استعدادها و جاذبه‌های مختلف است، افزود: رسانه‌ها می‌توانند این ظرفیت‌ها را معرفی کنند، زمینه حضور سرمایه‌گذاران را فراهم آورند و مسیر اشتغال‌زایی را هموار سازند.

یوسف‌پور گفت: توسعه تنها در بستر آرامش محقق می‌شود و هیچ کشوری در شرایط تنش به پیشرفت دست نیافته است، بنابراین رسانه‌ها وظیفه دارند در جهت تقویت آرامش عمومی و امید اجتماعی تلاش کنند.