رئیس دانشگاه معین استان البرز منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، بیژن عبدالهی رئیس دانشگاه خوارزمی به سمت رئیس دانشگاه معین استان البرز و نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در آن استان منصوب شد.