۶ مهر ۱۴۰۴، ۹:۳۰

رئیس دانشگاه معین استان البرز منصوب شد

طی حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رئیس دانشگاه خوارزمی به عنوان رئیس دانشگاه معین استان البرز منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، بیژن عبدالهی رئیس دانشگاه خوارزمی به سمت رئیس دانشگاه معین استان البرز و نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در آن استان منصوب شد.

زهرا سیفی

