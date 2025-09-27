به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی عصر شنبه در همایش نقش رسانه در توسعه استان که در سالن اجتماعات شهرداری چالوس برگزار شد، گفت: رسانه‌ها باید سرمایه اجتماعی را تقویت کنند و ما باید بدانیم چگونه از این فضا و پتانسیل‌های موجود در مازندران استفاده کنیم، این موضوع به نحوه مدیریت ما بازمی‌گردد.

وی افزود: رسانه‌ها در قالب رسانه‌های مکتوب، رسانه ملی، رسانه‌های برخط، رسانه‌های اجتماعی و حتی انسان رسانه تعریف می‌شوند و همه این ابعاد باید در استان مازندران دیده شود.

محمدی با اشاره به جایگاه رسانه‌ای استان تصریح کرد: مازندران به عنوان استان پیشگام رسانه‌ای کشور شناخته می‌شود و مسئولان باید از این فرصت به نحو احسن استفاده کنند. ما هم از نظر کمی یعنی تعداد مجوزها و رسانه‌های مکتوب و برخط و هم از نظر کیفی یعنی میزان تولید محتوا در کشور جزو رتبه‌های برتر هستیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه استانداری مازندران پای کار آمده و تیم استانداری شبانه‌روزی برای توسعه تلاش می‌کند. از این فرصت باید یک تعامل سازنده سه‌ضلعی در استان شکل بگیرد تا مسیر توسعه هموار شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران یکی از ضعف‌های بزرگ استان را در دهه‌های اخیر ناتوانی در معرفی دستاوردها دانست و گفت: مازندران نتوانست کوه‌های خود را کوه نشان دهد، در حالی که استان‌های دیگر حتی کاه‌های خود را کوه جلوه دادند.

محمدی افزود: مازندران استانی است که همواره میزبان سطح ملی بوده و جمعیتی بیش از ۱۵ میلیون نفر را مدیریت می‌کند، این خود یک کوه است و باید به درستی معرفی شود.

وی تأکید کرد: اگر در دوره کنونی استاندار مازندران، این استان به سمت توسعه پایدار حرکت نکند، در آینده انتظار رسیدن مازندران به افق توسعه پایدار بسیار سخت خواهد بود.