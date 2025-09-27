  1. استانها
  2. مازندران
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۱

محمدی: مازندران استان پیشگام رسانه‌ای در کشور است

محمدی: مازندران استان پیشگام رسانه‌ای در کشور است

چالوس - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با بیان این که مازندران استان پیشتاز رسانه‌ای در کشور است، گفت: رسانه‌ها باید سرمایه اجتماعی را تقویت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی عصر شنبه در همایش نقش رسانه در توسعه استان که در سالن اجتماعات شهرداری چالوس برگزار شد، گفت: رسانه‌ها باید سرمایه اجتماعی را تقویت کنند و ما باید بدانیم چگونه از این فضا و پتانسیل‌های موجود در مازندران استفاده کنیم، این موضوع به نحوه مدیریت ما بازمی‌گردد.

وی افزود: رسانه‌ها در قالب رسانه‌های مکتوب، رسانه ملی، رسانه‌های برخط، رسانه‌های اجتماعی و حتی انسان رسانه تعریف می‌شوند و همه این ابعاد باید در استان مازندران دیده شود.

محمدی با اشاره به جایگاه رسانه‌ای استان تصریح کرد: مازندران به عنوان استان پیشگام رسانه‌ای کشور شناخته می‌شود و مسئولان باید از این فرصت به نحو احسن استفاده کنند. ما هم از نظر کمی یعنی تعداد مجوزها و رسانه‌های مکتوب و برخط و هم از نظر کیفی یعنی میزان تولید محتوا در کشور جزو رتبه‌های برتر هستیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه استانداری مازندران پای کار آمده و تیم استانداری شبانه‌روزی برای توسعه تلاش می‌کند. از این فرصت باید یک تعامل سازنده سه‌ضلعی در استان شکل بگیرد تا مسیر توسعه هموار شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران یکی از ضعف‌های بزرگ استان را در دهه‌های اخیر ناتوانی در معرفی دستاوردها دانست و گفت: مازندران نتوانست کوه‌های خود را کوه نشان دهد، در حالی که استان‌های دیگر حتی کاه‌های خود را کوه جلوه دادند.

محمدی افزود: مازندران استانی است که همواره میزبان سطح ملی بوده و جمعیتی بیش از ۱۵ میلیون نفر را مدیریت می‌کند، این خود یک کوه است و باید به درستی معرفی شود.

وی تأکید کرد: اگر در دوره کنونی استاندار مازندران، این استان به سمت توسعه پایدار حرکت نکند، در آینده انتظار رسیدن مازندران به افق توسعه پایدار بسیار سخت خواهد بود.

کد خبر 6603747

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها