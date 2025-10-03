علی‌جعفر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت تاریخی و فرهنگی عشایر گفت: عشایر نگهبانان سنت‌ها، فرهنگ اصیل و سبک زندگی ایرانی-اسلامی هستند و همواره نقشی کلیدی در هویت ملی و تنوع فرهنگی کشور ایفا کرده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه سازمان امور عشایر متولی اصلی پیگیری مسائل و نیازهای این قشر اثرگذار است، افزود: انحلال این سازمان به معنای تضعیف نمایندگی عشایر در تصمیم‌گیری‌های کلان خواهد بود. چنین اقدامی بدون شک باعث کاهش توجه به برنامه‌های ویژه توسعه عشایر و تخصیص بهینه بودجه‌های مرتبط می‌شود.

رضایی با اشاره به نگرانی جامعه عشایر مرزدار کرمانشاه تصریح کرد: امروز مطالبه جدی ما از نمایندگان استان و دیگر مناطق عشایرنشین در مجلس شورای اسلامی، ورود قاطع به این موضوع و پیگیری ادامه فعالیت سازمان امور عشایر است.

وی در پایان بر ضرورت حفظ هویت و حقوق جامعه عشایری تأکید کرد و گفت: برای جلوگیری از ایجاد بحران در تولید دام و فراموشی فرهنگ اصیل ایرانی، باید به جای انحلال، طرحی جایگزین برای بهبود کارکرد سازمان ارائه شود؛ چرا که نقش عشایر در اقتصاد، امنیت غذایی و فرهنگ ملی بی‌بدیل است.