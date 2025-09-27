به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نژاداحمدی اظهار کرد: در ششماهه اول سال جاری، ۳۱ هزار و ۷۸۲ تن کود شیمیایی یارانهدار تأمین و از این میزان، ۲۵ هزار و ۱۱۶ تن میان کشاورزان استان توزیع شد.
به گفته وی، این مقدار معادل ۳۲.۶ درصد از سهمیه سالانه استان در سال جاری است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی جهاد کشاورزی اصفهان گفت: از کل کودهای توزیعی، ۲۲ هزار و ۷۴۰ تن ازته، یکهزار و ۴۳۴ تن فسفاته و ۹۴۲ تن پتاسه بوده است.
نژاد احمدی اضافه کرد: این کودها با قیمت یارانهدار در دسترس کشاورزان قرار گرفته و نقش قابل توجهی در بهبود کیفیت و کمیت تولیدات کشاورزی استان ایفا کرده است.
نظر شما