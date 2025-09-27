تحقق ۵۱ درصدی سهمیه اشتغال در شهرستان روانسر

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه به ریاست استاندار کرمانشاه، خدیجه جشن‌پرور فرماندار روانسر با ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری این شهرستان گفت: روانسر می‌تواند بهشت سرمایه‌گذاری استان باشد و در حوزه‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه کشاورزی ظرفیت‌های فراوانی دارد اما در بخش ثبتی همچنان جای کار زیادی وجود دارد.

وی با اشاره به تسهیلات سفر استانی دولت، اظهار کرد: در مرحله نخست یک‌چهاردم همت اعتبار برای ۱۳۶ طرح با اشتغال یک هزار و ۴۲ نفر مصوب شد که پس از بررسی در کمیته فنی استان، ۷۰ طرح دیگر نیز با اعتبار یک‌هفتم همت به پیشنهادهای شهرستان افزوده شد. تاکنون پرداختی تسهیلات در شهرستان چهار طرح به مبلغ ۱۴۴ میلیارد تومان بوده که روانسر را پس از کرمانشاه در رتبه دوم استان قرار داده است. جشن‌پرور افزود: در روزهای آینده با همکاری بانک کشاورزی ۲۰ میلیارد تومان دیگر به این میزان اضافه خواهد شد تا این جایگاه تثبیت شود.

فرماندار روانسر با اشاره به عملکرد سامانه رصد اشتغال گفت: سهمیه شهرستان در این سامانه یک‌هزار و ۳۰۵ نفر است که تاکنون ۵۸۴ شغل ثبت شده و ۵۱ درصد سهمیه محقق گردیده که رتبه دوم استان را پس از پاوه برای روانسر به همراه داشته است. وی از عملکرد مثبت بانک کشاورزی و صندوق کارآفرینی امید در پرداخت تسهیلات قدردانی کرد و گفت: سایر بانک‌ها از جمله ملی، صادرات، رفاه و توسعه تعاون هنوز پرداختی نداشته‌اند زیرا معرفی از سطح استان صورت نگرفته و برخی متقاضیان همچنان تعیین تکلیف نشده‌اند.

جشن‌پرور در ادامه با بیان اینکه نباید اقتصاد شهرستان صرفاً متکی به کشاورزی باقی بماند، از اجرای طرح‌های متنوع صنعتی خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر ۱۳۹ طرح در شهرستان در حال اجراست که عمدتاً مربوط به جهاد کشاورزی است اما طرح‌های جدیدی مانند احداث واحد باتری‌سازی توسط آقای بهرامی در دست اقدام است. این پروژه به عنوان نخستین واحد باتری‌سازی غرب کشور با پیشرفت ۶۰ درصدی نیازمند ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات است که با موافقت مسئولان به بانک کشاورزی منتقل خواهد شد تا مراحل پرداخت تسهیلات سرعت گیرد.

فرماندار روانسر همچنین به ظرفیت‌های بی‌نظیر این شهرستان در تولید گندم، گوشت قرمز، مرغ و نخود باکیفیت اشاره کرد و گفت: زمین لازم برای استقرار صنایع جدید در شهرک صنعتی فعلی محدود است اما زمینی هفت هکتاری با وجود شیب مناسب شناسایی شده که با تأمین آب و حفر چاه می‌تواند برای ایجاد دومین ناحیه صنعتی شهرستان مورد استفاده قرار گیرد.

وی با تأکید بر لزوم هم‌افزایی واحدهای صنعتی و کشاورزی افزود: در حال حاضر ۳۹ واحد صنعتی در روانسر وجود دارد که ۱۹ واحد آن غیرفعال هستند و برای فعال‌سازی این واحدها نیازمند برگزاری نشست‌های مشترک با اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن و پیوند تأمین‌کنندگان و مشتریان هستیم.

جشن‌پرور در پایان با قدردانی از حمایت‌های استانداری و بانک کشاورزی اظهار کرد: روانسر با وجود مردمی پرتلاش و متقاضیان واقعی سرمایه‌گذاری آماده جهش اقتصادی است و با همراهی مسئولان استانی می‌توان پروژه‌های بزرگ صنعتی و کشاورزی را در این شهرستان به سرعت عملیاتی کرد.