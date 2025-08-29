افتتاح ۴۵ پروژه عمرانی با اعتبار ۲۱۵ میلیارد تومان در روانسر

خدیجه جشن‌پرور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح طرح‌ها و اقدامات در دست اجرا در شهرستان روانسر، اظهار داشت: در هفته دولت شاهد افتتاح ۴۵ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۲۱۵ میلیارد تومان بودیم.

وی افزود: در حوزه بخشداری‌ها نیز در زمینه اصلاح معابر، شن‌ریزی و جدول‌گذاری روستاها ۱۴ میلیارد تومان هزینه شده است و در کنار آن پروژه‌های عمرانی متعددی در بخش‌های مختلف آغاز شده است.

فرماندار روانسر با اشاره به اقدامات دستگاه‌های اجرایی شهرستان، گفت: احداث مجتمع‌های آبرسانی، ایجاد جاده‌ها در مسیرهای شریانی و فرعی، تعمیر و توسعه شبکه برق، اجرای طرح‌های هادی و دیگر پروژه‌های عمرانی از جمله طرح‌های مهمی است که در حال اجراست.

وی ابراز امیدواری کرد که این اقدامات رضایت‌مندی مردم را به همراه داشته باشد و افزود: ان‌شاءالله در ماه‌های آینده شاهد افتتاح پروژه‌های بیشتری در سطح شهرستان خواهیم بود.

جشن‌پرور در ادامه با اشاره به سفر اخیر رئیس‌جمهور به استان کرمانشاه، گفت: برای شهرستان روانسر ۱.۴ همت اعتبار به منظور تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، احیای واحدهای راکد و فعال‌سازی واحدهای نیمه‌فعال اختصاص یافته است. وی تأکید کرد: جذب این اعتبارات می‌تواند به شکوفایی واحدهای تولیدی شهرستان کمک شایانی کند.

فرماندار روانسر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حوزه عمرانی، جاده شریانی روانسر با اعتباری بالغ بر ۱.۲ همت برای تعریض و بهسازی ۴۶ کیلومتر مسیر تأمین اعتبار شده است. اجرای این پروژه تأثیر چشمگیری در کاهش حوادث جاده‌ای شهرستان خواهد داشت.

وی افزود: در محور روانسر – بیستون نیز اقدامات خوبی در زمینه روکش و تعریض انجام شده که طی دو هفته آینده به اتمام می‌رسد.

جشن‌پرور در پایان خاطرنشان کرد: در بخش جاده‌های فرعی نیز خوشبختانه پروژه‌های قدیمی که از مطالبات چندین ساله مردم بود به سرانجام رسیده است. از جمله در محور روان که حدود یک دهم کیلومتر آن سال‌ها مطالبه مردمی بود، امروز این پروژه به طور کامل اجرا و به اتمام رسیده است.