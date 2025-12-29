به گزارش خبرنگار مهر، صدرالله بابلی رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان کرمانشاه، عصر دوشنبه در جمع مردم و مسئولان شهرستان قصرشیرین در محل کانون امام خمینی (ره)، با گرامیداشت یاد شهدا و بزرگداشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، اظهار کرد: ولایت‌فقیه ستون پایدار انقلاب اسلامی است و جوانان امروز همانند نسل طلایی دفاع مقدس ادامه‌دهنده مسیر نورانی انقلاب و مقاومت هستند.

وی با اشاره به فضیلت ماه‌های رجب، شعبان و رمضان افزود: این ایام سرشار از معنویت است و فرصتی برای تهذیب نفس و آمادگی جامعه اسلامی جهت ورود به ماه مبارک رمضان و تقرب به خداوند متعال به شمار می‌رود.

بابلی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به نسل جوان تصریح کرد: امروز رسالت بزرگی بر دوش ماست تا معنویت، آرمان‌ها و پیام این ماه‌های مبارک را برای جوانان تبیین کنیم و در برابر تهاجم فرهنگی دشمن هوشیار باشیم.

تأکید بر تداوم مسیر ایثار و مقاومت

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان کرمانشاه تاریخ دفاع مقدس را سرشار از نورانیت دانست و گفت: رزمندگان ما با توکل بر خدا، تمسک به قرآن و اهل‌بیت (ع) و شب‌های مناجات، حماسه‌هایی ماندگار آفریدند و امروز وظیفه ما تداوم این مسیر الهی است.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت کار فرهنگی، خاطرنشان کرد: بیداری و بصیرت مردم عامل اصلی عبور کشور از فتنه‌ها بوده است؛ همان‌گونه که در حماسه نهم دی شاهد آن بودیم.

تجلیل از حاج قاسم و تأکید بر اقتدار دفاعی

بابلی با تجلیل از مقام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: این شهید بزرگوار مکتبی مبتنی بر توحید و پیروی از اهل‌بیت (ع) را نمایندگی می‌کرد و نقش مهمی در تقویت جبهه مقاومت و ناکامی دشمن در منطقه داشت.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران هرگز آغازگر جنگ نبوده اما در برابر هرگونه تهدید، پاسخی قاطع خواهد داد و از حقوق مسلم خود در حوزه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و توان موشکی عقب‌نشینی نمی‌کند.

شورای نگهبان، سنگر حفظ جمهوریت و اسلامیت

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان کرمانشاه با اشاره به جنگ شناختی دشمن اظهار کرد: هدف دشمن ایجاد تردید و تفرقه است اما مسئولان و مردم با تقویت اعتماد عمومی می‌توانند نقشه‌های آنان را خنثی کنند.

وی شورای نگهبان را سنگر حیاتی حفظ اسلامیت و جمهوریت نظام دانست و گفت: نظارت استصوابی و حضور ناظران امین، تضمین‌کننده سلامت و مشروعیت انتخابات است و این شورا در چارچوب قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و اصل بی‌طرفی عمل می‌کند.

حضور مردم رمز شکست‌ناپذیری نظام

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام حامد آرمند امام جمعه قصرشیرین با تأکید بر نقش مردم در تثبیت نظام اسلامی گفت: حضور و همراهی مردم رمز شکست‌ناپذیری نظام جمهوری اسلامی است و هرگونه تهدید دشمنان با اتکا به مردم خنثی شده است.

وی افزود: تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی دشمنان نمی‌تواند باعث ایجاد شکاف میان مردم شود و همدلی مردم سرمایه‌ای بزرگ برای نظام است.

صیانت از آرای مردم محور انتخابات

محمد شفیعی فرماندار قصرشیرین نیز در این مراسم اظهار کرد: صیانت از آرای مردم، بی‌طرفی و قانون‌مداری محور اصلی برگزاری انتخابات است و دستگاه‌های اجرایی آمادگی کامل برای همکاری با هیأت نظارت را دارند.

وی افزود: انتخابات امانتی الهی و مصداق حق‌الناس است و هیچ مصلحتی بر رأی و خواست مردم ارجحیت ندارد.

در پایان این مراسم از زحمات خیرالله فلاحی رئیس پیشین هیأت نظارت بر انتخابات حوزه انتخابیه قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب قدردانی و علی پروین به‌عنوان رئیس جدید معرفی شد.