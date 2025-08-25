به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز دوشنبه، به مناسبت هفته دولت، آئین غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای خرمشهر با حضور شاهین هاشمی، فرماندار ویژه شهرستان و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

فرماندار ویژه خرمشهر، ضمن تبریک هفته دولت، این هفته را یادآور فداکاری‌ها و خدمات ماندگار شهدای دولت، به‌ویژه شهیدان رجایی و باهنر، دانست و اظهار داشت: هفته دولت نماد شاخص خدمتگزاری دستگاه‌های دولتی به مردم شریف شهرستان است. مردم همواره پشتیبان انقلاب اسلامی بوده‌اند و این همراهی، رمز غلبه بر دشمنان بوده است.

وی با اشاره به شعار هفته دولت در سال جاری، «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع»، این هفته را فرصتی برای نمایش انسجام و قدرت ملی خواند و افزود: همه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند دستاوردها و اقدامات خود را از طریق صداوسیما، فضای مجازی و دیدارهای چهره‌به‌چهره به اطلاع مردم برسانند.

هاشمی از افتتاح و کلنگ‌زنی ۵۲ پروژه در هفته دولت خبر داد و گفت: ۴۸ پروژه با اعتبار ۸۷۳ میلیارد تومان افتتاح و ۴ پروژه با اعتبار ۸۳ میلیارد تومان کلنگ‌زنی خواهد شد.

فرماندار خرمشهر در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی اشاره کرد و افزود: مردم شریف خرمشهر با برپایی بیش از ۳۵۰ موکب در مسیر شلمچه، منازل و حسینیه‌ها، نقش مهمی در خدمت‌رسانی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) ایفا کردند. در این ایام، بیش از ۹۰۰ هزار نفر از مرز شلمچه برای زیارت عتبات عالیات تردد داشتند.

وی از تلاش‌های دستگاه‌های اجرایی و مردم در خلق این حماسه قدردانی کرد و بر ادامه خدمت‌رسانی به مردم با روحیه انقلابی تأکید کرد.