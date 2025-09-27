  1. استانها
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۰

دستگیری عامل تیراندازی و درگیری با شهروندان درعلی آبادکتول

علی آباد- فرمانده انتظامی شهرستان علی آبادکتول از دستگیری عامل شرارت و تیراندازی به سمت شهروندان دراین شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین نوروزی اظهار کرد: درپی وقوع نزاع و درگیری همراه با تیراندازی به سمت شهروندان، موضوع در دستور کارماموران پلیس امنیت عمومی این فرماندهی قرارگرفت.

وی افزود: با اقدامات تخصصی عامل اصلی شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در یک اقدام غافلگیرانه در مخفیگاه خود دستگیرشد.

فرمانده انتظامی شهرستان علی آبادکتول گفت: دربازرسی از مخفیگاه متهم یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز وتعدادی قمه وچاقو کشف و پس از تکمیل پرونده به مرجع قضائی ارسال شد.

وی افزود: از عموم شهروندان تقاضامی شود که درصورت مشاهده و مواجهه با هرگونه موارد مشکوک موضوع را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد خبر 6603761

