حسن زاده:۲۶ هزار روستا زیر پوشش شبکه مهندسان بسیجی کشور قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، اصغر حسن زاده شامگاه شنبه در نشست خبری با موضوع «نقش بسیج در تحقق امنیت غذایی پایدار» با اشاره به برگزاری دوره آموزشی سه روزه برای شبکه مدیریتی بسیج کشاورزی اظهار کرد: هدف از این دوره، انتقال دانش مدیریتی به اعضای شبکه بسیج کشاورزی است تا با شروع سال زراعی جدید، اثرگذاری بیشتری در بخش کشاورزی و ارتقای ضریب امنیت غذایی کشور داشته باشیم.
مسئول بسیج جامعه کشاورزی کشور افزود: با توجه به فاصله قابل توجه امنیت غذایی کشور نسبت به حد مطلوب، نیازمند جهش تولید و افزایش بهرهوری هستیم. به دلیل محدودیت منابع آبی، امکان افزایش سطح زیرکشت وجود ندارد و باید از ظرفیتها و امکانات موجود بهطور بهینه بهره ببریم.
وی با اشاره به اینکه آموزش نقش محوری در ارتقای بهرهوری دارد و بیان کرد: بسیج جامعه کشاورزی با بیش از صد هزار مهندس کشاورز، هزار و پانصد گروه جهادی آموزشی و دامپروری و پنج هزار هسته علمی به عنوان شبکهای منسجم در کنار کشاورزان فعالیت میکند تا گام به گام آموزشهای علمی را به کشاورزان منتقل کرده و موجب افزایش بهرهوری در محصولات راهبردی شود.
حسن زاده با اشاره به تفاوت میان متوسط تولید گندم کشور و تولید کشاورزان نمونه گفت: متوسط تولید گندم در کشور حدود ۴ تن در هکتار است، در حالی که کشاورزان نمونه تا ۱۴.۵ تن در هکتار برداشت دارند. این شکاف میتواند با آموزش و انتقال دانش به کشاورزان سنتی پر شود و کشاورزی سنتی به کشاورزی پیشرو تبدیل شود.
مسئول بسیج جامعه کشاورزی کشور ضمن تاکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت مهندسین کشاورزی در علمی کردن کشاورزی، گفت: طبق سرشماری سال ۱۴۰۳، بخش عمدهای از کشاورزان هنوز به روشهای سنتی کشت میکنند که مانع تحقق خودکفایی در محصولات راهبردی شده است.
وی افزود: بسیج جامعه کشاورزی شبکهای گسترده در ۲۶ هزار روستای کشور ایجاد کرده که در هر روستا حداقل یک مربی مهندس کشاورزی حضور دارد و به کشاورزان آموزشهای عملی و علمی ارائه میدهد.
حسن زاده با اشاره به نتایج اقدامات این سازمان در سال گذشته ابراز کرد: در بخش کشاورزی، به ویژه محصول گندم، رشد ۸ درصدی تولید در کشور داشتیم و کشاورزان تحت پوشش طرح جهش تولید، حدود ۱۶.۸ درصد افزایش عملکرد را تجربه کردند.
مسئول بسیج جامعه کشاورزی کشور همچنین به فعالیت گروههای جهادی دامپزشکی اشاره کرد و گفت: هزار و پانصد گروه جهادی متشکل از مهندسین دامپرور و دامپزشک در مناطق محروم کشور به دامپروران خدمات ارائه میکنند و با تجهیز خودروهای سیار کلینیک دامپزشکی به دستگاههای سونوگرافی و تجهیزات جراحی، خدمات بهداشتی و درمانی دام را به شکل گستردهای توسعه دادهایم.
نظر شما