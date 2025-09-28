عبدالله زاده: ۲۰ برنامه فرهنگی در هفته گردشگری کاشان اجرا می شود

علیرضا عبدالله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال در هفته گردشگری با شعار " گردشگری و تحول پایدار" برنامه‌های متنوع فرهنگی و آموزشی را برنامه‌ریزی کرده‌ایم و قصد داریم با توجه به شعار جهانی گردشگری، زمینه‌های مناسبی برای مشارکت سرمایه‌گذاران و گردشگران به‌منظور تحولی پایدار در صنعت گردشگری فراهم کنیم.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان با تأکید بر ظرفیت‌های بی‌نظیر کاشان در حوزه گردشگری، ادامه داد: هم‌زمان با روز جهانی گردشگری زنگ گردشگری در سایر مدارس خصوصاً هنرستان دستمالچی که هنرجویانی از رشته گردشگری در آن مشغول به تحصیل هستند باهدف آگاهی سازی و تبیین جایگاه گردشگری در سطح شهرستان نواخته شد.

وی افزود: برگزاری نشست شورای اداری شهرستان با محوریت گردشگری همراه با غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدا و رونمایی از لوح ثبت ملی گلزار شهدا فرصتی خواهد بود تا با تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا از خانواده‌های ایشان تقدیر شود. همچنین برگزاری دو نمایشگاه تاریخ کاشان به روایت تصویر و نمایشگاه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی، نشست‌های تخصصی با فعالین و کمیته مشورتی گردشگری، برگزاری تور آفرود کویر نوردی ازجمله برنامه‌های تدارک دیده‌شده برای هفته گردشگری است.

عبدالله زاده از برگزاری تور رایگان کاشان گردی شبانه خبر داد و تصریح کرد: در این برنامه که با همکاری شهرداری کاشان تدارک دیده‌شده، شهروندان عزیز ضمن بازدید از ابنیه تاریخی شاخص از برنامه‌های متنوع فرهنگی نیز بهره‌مند خواهند شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان برگزاری رویداد سه‌روزه فرهنگی گردشگری جهان شهر کاشان را از برنامه‌های مهم هفته گردشگری دانست و گفت: این برنامه که به همت و مشارکت روستاهای هدف گردشگری در هفتم لغایت نهم مهرماه برگزار خواهد شد برنامه‌های مختلف فرهنگی گردشگری در قالب جشنواره غذاهای سنتی روستاها، جشنواره گردشگری کودک، بازی‌های بومی محلی، باهدف معرفی فرهنگ، آداب‌ورسوم متنوع و ظرفیت‌های بی‌شمار گردشگری در بخش‌های مختلف شهرستان و کمک به اقتصاد محلی برای معرفی محورهای جدید گردشگری شهرستان برگزار می‌شود.

وی رونمایی از نرم‌افزار گردشگری کاشینو، رونمایی از نقشه گردشگری بافت افتتاح چند واحد گردشگری، تور آشناسازی دانشجویان جدیدالورود و برگزاری دوره‌های آموزش گردشگری برای دانش آموزان علاقه‌مند را از دیگر برنامه هفته گردشگری اعلام کرد.