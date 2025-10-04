  1. استانها
  2. اردبیل
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۰

مهدی بخشی: بخشداران مشگین نهضت مدرسه سازی را در اولویت قرار دهند

مهدی بخشی: بخشداران مشگین نهضت مدرسه سازی را در اولویت قرار دهند

اردبیل- فرماندار شهرستان مشگین گفت: بخشداران شهرستان مشگین، نهضت مدرسه سازی را در اولویت اصلی خود قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی عصر شنبه در نشست مشترک با معاونان و بخشداران بخش های تابعه با اشاره به دستور رئیس جمهور و تاکید استاندار اردبیل بر تسریع در نهضت مدرسه سازی اظهار کرد: بخشداران شهرستان مشگین، نهضت مدرسه سازی و نوسازی مدارس سنگی را با هدف بهبود شرایط آموزش و پرورش را در اولویت اصلی ماموریت های خود داشته باشند .

وی جلب سرمایه گذار بومی، اجرای طرح شوراهای محله محور، اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات پیش روی شوراها و برگزاری همایش دهیاران در حوزه گردشگری را از ضروریات اساسی خواند.

فرماندار شهرستان مشگین شهر همچنین با یادآوری برگزاری همایش سرمایه گذاری در استان با حضور وزرا ، سفرا ، مقامات کشوری و استانی و سرمایه گذاران در آذرماه سالجاری بر حضور موثر سرمایه گذاران بومی و معرفی قابلیت ها و ظرفیتهای بخش ها و روستاها در حوزه گردشگری تاکید کرد .

کد خبر 6611434

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها