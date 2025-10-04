مهدی بخشی: بخشداران مشگین نهضت مدرسه سازی را در اولویت قرار دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی عصر شنبه در نشست مشترک با معاونان و بخشداران بخش های تابعه با اشاره به دستور رئیس جمهور و تاکید استاندار اردبیل بر تسریع در نهضت مدرسه سازی اظهار کرد: بخشداران شهرستان مشگین، نهضت مدرسه سازی و نوسازی مدارس سنگی را با هدف بهبود شرایط آموزش و پرورش را در اولویت اصلی ماموریت های خود داشته باشند .

وی جلب سرمایه گذار بومی، اجرای طرح شوراهای محله محور، اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات پیش روی شوراها و برگزاری همایش دهیاران در حوزه گردشگری را از ضروریات اساسی خواند.

فرماندار شهرستان مشگین شهر همچنین با یادآوری برگزاری همایش سرمایه گذاری در استان با حضور وزرا ، سفرا ، مقامات کشوری و استانی و سرمایه گذاران در آذرماه سالجاری بر حضور موثر سرمایه گذاران بومی و معرفی قابلیت ها و ظرفیتهای بخش ها و روستاها در حوزه گردشگری تاکید کرد .

