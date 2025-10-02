سید عبدالله ارجاعی، در جریان بازدید از استان اردبیل و محور ارتباطی پارسآباد - مشکینشهر در گفت و گو با خبرنگار مهر، از پیشرفت فیزیکی این پروژه خبر داد و اظهار کرد: سرپرست معاونت برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی: با تأمین ۶۰۰ میلیارد تومان، ۲۰ کیلومتر دیگر از محور پارسآباد - مشکینشهر تا پایان سال بهرهبرداری میشود.
وی افزود: خداوند بزرگ را شاکریم که امروز توفیق حضور در استان اردبیل را پیدا کردیم و به دعوت مجمع محترم نمایندگان استان از پروژههای مهم این منطقه بازدید داشتیم. یکی از پروژههای کلیدی، محور ارتباطی پارسآباد به مشکینشهر به طول حدود ۱۶۰ کیلومتر است که تا کنون ۹۰ کیلومتر آن وارد فاز اجرایی شده و از این میزان، ۲۸ کیلومتر به بهرهبرداری رسیده است.
سرپرست معاونت برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه ظرفیت فنی خوبی برای ادامه پروژه در استان وجود دارد؛ گفت: در صورت تأمین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار تا پایان امسال، این آمادگی وجود دارد که حدود ۲۰ کیلومتر دیگر از پروژه نیز زیر بار ترافیک برود و در اختیار مردم منطقه قرار گیرد.
ارجاعی با اشاره به فعالیت مناسب پیمانکار پروژه تصریح کرد: مطالباتی از سوی پیمانکار از اداره کل راه و شهرسازی استان وجود دارد و بخشی از مطالبات نیز مربوط به وزارتخانه است که تلاش داریم هر دو بخش بهموقع تأمین شود.
وی تأکید کرد: با توجه به اینکه این محور از اهمیت اقتصادی ویژهای برخوردار است و منطقهای کشاورزیمحور محسوب میشود، انتظار میرود شرکتهای بزرگ کشت و صنعت فعال در این مسیر نیز در اجرای پروژه مشارکت کنند؛ چرا که بهرهبرداری از این مسیر در نهایت بیشترین نفع را برای همین شرکتها خواهد داشت.
سرپرست معاونت برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در پایان ضمن تقدیر از تلاشهای استاندار اردبیل، مجمع نمایندگان استان و اداره کل راه و شهرسازی استان، خواستار جلب مشارکت شرکتهای محلی و فعالان بخش خصوصی در پیشبرد سریعتر این پروژه راهبردی شد.
