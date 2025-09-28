افزایش تعداد تصادفات در استان بوشهر؛ لزوم فرهنگ سازی برای کاهش تلفات

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در سال‌های اخیر، استان بوشهر به عنوان یکی از مناطق پر تردد کشور، با چالش‌های جدی در زمینه تصادفات جاده‌ای مواجه بوده است و آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی و تردد بالای وسایل نقلیه، همواره در صدر لیست استان‌های بالای میزان تصادفات قرار دارد.

این وضعیت نگران‌کننده باعث شده تا سالانه تعداد قابل توجهی از هموطنان عزیزمان جان خود را در حوادث رانندگی از دست بدهند و بسیاری دیگر نیز دچار آسیب‌های جسمی و روحی شوند.

بررسی علل این تصادفات نشان می‌دهد که عوامل متعددی همچون عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سرعت غیرمجاز، عدم توجه به شرایط جوی و همچنین نداشتن آموزش‌های لازم در زمینه فرهنگ ترافیک نقش بسزایی در بروز این حوادث دارند.

بر این اساس، به نظر می‌رسد که یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای، ارتقای سطح آگاهی عمومی در زمینه فرهنگ ترافیک و شیوه‌های صحیح رانندگی باشد.

آموزش فرهنگ ترافیک باید از سنین پایین آغاز شود و به صورت مستمر ادامه یابد تا افراد با اهمیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی آشنا شوند. برگزاری دوره‌های آموزشی، کارگاه‌ها و سمینارهای تخصصی در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز عمومی می‌تواند به افزایش آگاهی مردم کمک کند.

همچنین رسانه‌ها نیز نقش مهمی در اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی دارند و می‌توانند با تولید محتوای آموزشی جذاب و مفید، به تغییر رفتارهای نادرست رانندگان کمک کنند.

به علاوه، همکاری بین دستگاه‌های مختلف نظیر پلیس راهور، آموزش و پرورش و سازمان‌های غیردولتی می‌تواند به ایجاد یک شبکه مؤثر برای ترویج فرهنگ صحیح رانندگی منجر شود.

سهم بالای موتورسواران در تصادفات

رئیس عملیات راهور استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نیمه نخست امسال ۳۹ نفر در تصادفات درون شهری استان بوشهر فوت شدند که ۳۲ نفر از انها یعنی معادل ۸۲ درصد را راکبان موتورسیکلت تشکیل می‌دهند.

در هنگام بروز تصادف، احتمال مرگ برای موتورسواران ۲۳ برابر بیشتر از سرنشینان خودرو است سرهنگ کاظم پناه تعداد بالای فوتی موتورسیکلت‌ها را زنگ خطر بزرگی دانست و اضافه کرد: در هنگام بروز تصادف، احتمال مرگ برای موتورسواران ۲۳ برابر بیشتر از سرنشینان خودرو است.

وی با اشاره به اینکه عدم استفاده از کلاه ایمنی و رعایت نکردن قوانین و مقررات و همچنین نداشتن ساختار مناسب یکی از عوامل فوتی بالای موتور سواران است افزود: شاهد افزایش ۲۲ درصدی فوتی‌های تصادفات شهری در استان بوشهر هستیم.

رئیس عملیات راهور استان بوشهر با بیان اینکه هر چهار یا پنج روز یک فوتی موتور سوار را در استان بوشهر داریم تصریح کرد: ضعف روشنایی یکی دیگر از دلایل مربوط به تصادفات است به گونه ای که ۶۰ درصد تصادفات در شب رخ می‌دهد.

وی آموزش و فرهنگ‌سازی را یکی از نیازهای ضروری دانست و افزود: باید با هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای اجرای عملیات ایمن‌سازی و کاهش نقاط حادثه‌خیز اقدام شود و راه‌اندازی پارک‌های ترافیک شهری برای آموزش عملی کودکان و نوجوانان ضروری است.

لزوم تغییر رفتار شهروندان و بهبود زیرساخت‌ها

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اقدامات خوبی به منظور کاهش میزان تصادفات و بهبود وضعیت تردد و ترافیک در سطح استان صورت گرفته است.

در شهرهای استان بوشهر ۵۶ نقطه حادثه‌خیز شناسایی شده که تاکنون ۳۵ نقطه اصلاح شده و یا در دست اقدام است سید موسی موسوی با اشاره به لزوم تغییر رفتار شهروندان و بهبود زیرساخت‌ها اضافه کرد: بازنگری طرح‌های توسعه شهری در ۲۰ شهر استان در حال اجرا است که انتظار می‌رود مسئله ترافیک قبل از تصویب طرح‌های جدید در دستور کار باشد.

وی فرهنگ‌سازی را یکی از نیازهای اساسی در بهبود وضعیت ترافیک و کاهش تصادفات دانست و ادامه داد: اصلاح ساختار مدیریتی ترافیک شهرداری‌ها، اصلاح معابر اصلی، بازنگری هندسی تقاطع‌ها و میادین یک نیاز اساسی است.

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری بوشهر بیان کرد: در شهرهای استان بوشهر ۵۶ نقطه حادثه‌خیز شناسایی شده که تاکنون ۳۵ نقطه اصلاح شده و یا در دست اقدام است و باید تا پایان سال همه این ۵۶ نقطه اصلاح شوئد.

افزایش جانباختگان تصادفات در استان

رئیس پلیس راه استان بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حوزه بین شهری شاهد افزایش ترددها در سطح معابر ورودی و خروجی استان هستیم و در این حال بوشهر پیشتاز میزان افزایش تصادفات است.

سرهنگ صادق مزارعی از افزایش ۱۵ درصدی تعداد تصادفات منجر به فوت در استان خبر داد و بیان کرد: ۱۶ فقره تصادف فوتی در سال جاری داشته‌ایم و میزان جانباختگان نیز با رشد هفت درصدی روبرو بوده است.

وی از افزایش ۱۲ درصدی کل تصادفات بین شهری در استان بوشهر طی سال جاری خبر داد و اضافه کرد: تعداد تصادفات جرحی در استان بوشهر طی سال جاری نسبت به سال قبل کاهش چهار درصدی دارد.

رئیس پلیس راه استان بوشهر از مهمترین عوامل تصادفات در استان بوشهر به سهم چشمگیر موتورسیکلت‌ها، مسائل هندسی، کمبود روشنایی و رمپ‌های ورودی روستاها، نقاط حادثه‌خیز شهری و روستایی اشاره کرد.

وی با بیان اینکه ۵۰ درصد تصادفات فوتی استان در ۱۴ محور اصلی رخ داده است، گفت: اصلاح فوری نقاط حادثه‌خیز و تبدیل گاردریل‌های قدیمی به نیوجرسی، نصب روشنایی و تقویت فرهنگ رانندگی ایمن از اولویت‌های پلیس راه و شوراهای ایمنی راه‌ها است.

اگرچه کاهش تصادفات جاده‌ای نیازمند زمان و تلاش مستمر است، اما با همت و همکاری همگانی می‌توان امید داشت که روزی شاهد کاهش چشمگیر این حوادث تلخ در استان بوشهر باشیم و جان انسان‌ها را از خطرات جاده‌ای محفوظ نگه داریم.

آموزش مردم و تغییر رفتارهای ترافیکی نقش مهمی در کاهش تصادفات و خطرات آنها خواهد داشت و انتظار می‌رود که آموزش و پرورش و صدا و سیما برنامه ریزی لازم برای آموزش دانش آموزان و آموزش همگانی و فرهنگ‌سازی میان رانندگان و به خصوص موتورسواران داشته باشند.

تجربه‌های گذشته نظیر طرح «همیار پلیس» و اهدای رایگان کلاه ایمنی می‌تواند در کاهش تلفات تاثیرگذار باشد و نیاز است که با ایجاد پارک‌های ترافیک شهری برای آموزش عملی دانش‌آموزان در مراکز شهرستان‌ها اقدامات بیشتری صورت گیرد.

پوشش آنتن‌دهی تلفن همراه در مسیرهای مواصلاتی عامل مهمی برای سرعت عمل پلیس و اورژانس برای رسیدگی به حادثه‌دیدگان و آسیب‌دیدگان در تصادفات است و باید وضعیت مخابراتی این مسیرهای جاده‌ای بهبود یابد.