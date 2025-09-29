پیرغلام اهل بیت (ع) در چهارمین رویداد ملی «مقام مجنون» تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای چهارمین رویداد ملی «مقام مجنون» که به همت نمایندگی این بنیاد در خراسان جنوبی و با حضور ائمه جماعات، مسئولان هیئت مذهبی و چهره‌های فرهنگی در شهرستان خضری برگزار شد، از «علی قلی‌زاده»، پیرغلام فداکار اهل بیت (ع) با اهدای نشان «حبیب» تجلیل به عمل آمد.

سید محمد حسینی، مسئول بنیاد دعبل خزاعی در این آیین با تجلیل از سال‌ها خدمات فرهنگی و معنوی این پیرغلام خدوم، اظهار داشت: آیین‌های مردمی و هیئات مذهبی، میراث زنده و پویای شیعه هستند و پاسداشت چهره‌های مؤمن و خادمی مانند آقای قلی‌زاده، در واقع احیای این میراث گران‌قدر است.

وی افزود: نشان حبیب، به پاس سال‌ها وفاداری، صبر و خدمت این عزیز به محضر اهل بیت (ع) و ترویج فرهنگ عاشورایی به وی اهدا شد.