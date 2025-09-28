به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه جلسه هماهنگی هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر با حضور مظفر مهری خادمینسب، مدیرکل ورزش و جوانان استان، اسلام جاهدی دستیار ورزشی استاندار، روزبه زابلیپور معاون امور ورزشی، فاطمه مرادی معاون ورزش بانوان، کارشناسان ورزشی و روسای هیئتهای ورزشی استان برگزار شد.
در این نشست که با هدف تبیین آئیننامه اعزام به مسابقات، بررسی رشتههای مدالآور و ارائه راهکارهای عملی برای اعزام ورزشکاران برگزار شد، بر اهمیت حمایت همهجانبه از ورزشکاران و فراهم کردن زمینههای لازم برای کسب موفقیتهای ملی تاکید گردید.
مظفر مهری خادمینسب در این جلسه با قدردانی از تلاشهای معاونین، روسا و نائبرؤسای هیئتهای ورزشی استان، اظهار داشت: هرمزگان در سالهای گذشته با اعزام ۴۶۶ ورزشکار و ۱۸۴ نفر مربی و سرپرست، عملکرد قابل قبولی در المپیادهای استعدادهای برتر داشته و جزو استانهای تیپ ۳ کشور محسوب میشود.
وی افزود: وزارت ورزش و جوانان و اداره کل ورزش استان برای حمایت از اعزام ورزشکاران به این مسابقات همکاری کامل خواهند داشت و با پیگیریهای انجام شده، استاندار هرمزگان نیز همچنان حامی ورزش استان است.
مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان تصریح کرد: دستور وزیر ورزش و جوانان بر اعزام تیمهای استانی حتی با تعداد کم ورزشکار در هر رشته ورزشی تاکید دارد و استان هرمزگان نیز در این دوره میزبان مسابقات دو رشته قایقرانی و تریاشلون خواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هیئتهای ورزشی میزبان موظف هستند با برنامهریزی دقیق، میزبانی شایستهای را رقم زنند و تیمهای استان با لباس متحدالشکل در مسابقات حاضر خواهند شد. همچنین جلسه روانشناسی پیش از اعزام برای تمامی ورزشکاران برگزار و مراسم تجلیل از مدالآوران نیز به شکل ویژه برگزار میشود.
خادمی خاطرنشان کرد: استان هرمزگان با اعزام ۴۲۰ ورزشکار، ۸۹ مربی و ۷۴ سرپرست در این مسابقات شرکت خواهد داشت.
وی افزود: مراسم بدرقه کاروان ورزشی استان نیز در تاریخ ۲۲ مهرماه با حضور مسئولین برگزار می شود.
شایان ذکر است، هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور در ۲۸ رشته ورزشی همزمان با هفته تربیت بدنی و به میزبانی ۳۱ استان برگزار میشود.
.
نظر شما