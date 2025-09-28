قیمت طلا و سکه واقعی نیست؛ توصیه به خرید محتاطانه

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت بازار طلا و سکه با بیان اینکه از اواسط هفته گذشته بهصورت تدریجی شاهد افزایش قیمتها در بازارهای جهانی بودیم، اظهار کرد: از هفته گذشته روز به روز افزایش قیمتها - به صورت تدریجی- در بازار داخلی بیشتر شد که ناشی از نوسانات نرخ ارز، تأثیر انس جهانی طلا و اخبار سیاسی و اقتصادی است.
وی افزود: بازار هیچ گونه التهابی ندارد و خریداری در بازار نیست. تقاضا هم در مصنوعات طلا و هم در سکه بهطور شدید کاهش یافته است. برخلاف سالهای گذشته، بازار آرام است و مردم نسبت به آینده خرید محتاطانه عمل میکنند.
رئیس اتحادیه طلای تهران تصریح کرد: افزایشی که در قیمت طلا و سکه رخ داده، دور از انتظار و بالاتر از نرخهای جهانی بوده است. قیمتهای فعلی دارای حباب بالایی هستند و خیلی اقتصادی و اصولی نیستند و باید تخلیه شوند. علت واقعی نبودن قیمت طلا و سکه، جو روانی و افزایش نرخ ارز است و حباب غیرواقعی در بازارهای داخلی وجود دارد.
وی ادامه داد: بخشی از این حباب میتواند از طریق پیشفروش و حراج سکه از طریق مرکز مبادله کاهش یابد، اما هنوز زمان و مقدار پیشفروش اعلام نشده است. اگر این پیشفروش انجام شود، میتواند نقش محوری در کاهش حباب قیمتها داشته باشد.
به گفته بذرافشان، قیمتهای فعلی بالاتر از قیمتهای جهانی است و بازار داخلی نسبت به بازار جهانی حباب غیرواقعی دارد که اصولی نیست و ممکن است با یک خبر، کاهش نرخ ارز یا پیشفروش سکه توسط بانک مرکزی، این حباب تخلیه شود.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه طی روزهای گذشته قیمتها در بازار داخلی غیرواقعی افزایش یافته، مردم باید در مبادلات دقت بالایی داشته باشند و نسبت به خرید صبوری کنند. بهتر است خریدها در زمانی انجام شود که ثبات قیمتی برقرار شده است. در صورتی که بانک مرکزی در مدیریت ارز و پیشفروش سکه موفق به ایجاد کاهش و ثبات نرخ شود، میتوان شاهد تثبیت قیمتها در بازار بود.
به گزارش مهر، بازار طلای ایران طی سالهای اخیر بارها شاهد نوسانات ناشی از نرخ ارز، قیمت جهانی طلا و شرایط سیاسی-اقتصادی بوده است. پدیده «حباب قیمتی» زمانی رخ میدهد که ارزش معاملهشده در بازار داخلی بالاتر از ارزش واقعی در بازارهای جهانی باشد. این وضعیت میتواند باعث رکود در تقاضا، افزایش رفتارهای احتیاطی مردم، و بیثباتی بیشتر در بازار شود. در موارد پیشین، اقداماتی همچون پیشفروش و حراج سکه توسط بانک مرکزی نقش مهمی در تخلیه حباب و بازگشت نسبی قیمتها به مسیر منطقی داشته است.
