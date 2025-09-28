به گزارش خبرنگار مهر، فهیمه روشن معاون گردشگری استان کرمانشاه پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته گردشگری، با تبریک این هفته به اصحاب رسانه گفت: رسانه‌ها بازوی اجرایی و پشتیبان اصلی ما در توسعه گردشگری استان هستند و امیدواریم با همدلی و همکاری، سهمی مؤثر در معرفی ظرفیت‌های کرمانشاه ایفا کنیم.

وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه افزود: امسال با تکلیف اجرای برنامه هفتم، تمام فعالیت‌های معاونت گردشگری بر مبنای اهداف این برنامه به‌ویژه معرفی استان و بازاریابی متمرکز شد. بر همین اساس مهم‌ترین محور، بازاریابی با تمرکز بر بازار کشور عراق بود.

روشن از برگزاری یک فم‌تور ویژه برای شرکت‌های گردشگری عراق خبر داد و تصریح کرد: ۱۵ شرکت گردشگری از بخش عرب‌نشین عراق، که تاکنون جامعه هدف ما نبودند، برای سه روز میهمان کرمانشاه شدند و با جاذبه‌های تاریخی، طبیعی، فرهنگی و ظرفیت‌های درمانی استان آشنا شدند. این شرکت‌ها پیش از این، تنها کرمانشاه را به‌عنوان مسیر عبور می‌شناختند اما اکنون با توانمندی‌های گردشگری و سلامت ما آشنا شده‌اند.

به گفته وی، استان کرمانشاه دارای گرید ای گردشگری سلامت از وزارت بهداشت و ۱۴ مرکز آی‌پی‌دی است که ظرفیت بالایی برای جذب بیماران خارجی دارد: حضور گردشگران سلامت زنجیره‌ای از خدمات اقامتی، پذیرایی و خرید را فعال می‌کند و باعث رونق اقتصاد گردشگری استان خواهد شد.

روشن ادامه داد: پس از این فم‌تور، چند گروه گردشگری از عراق وارد کرمانشاه شدند و در مراکز اقامتی ما اقامت کردند که نویدبخش گسترش این تعاملات است.

معاون گردشگری کرمانشاه با اشاره به زیرساخت‌های حمل‌ونقل گفت: توسعه پروازهای کرمانشاه–تهران به ۴۲ پرواز در هفته انجام شده و در صورت موفقیت پروازهای چارتر داخلی، این مسیر به پروازهای خارجی نیز تعمیم خواهد یافت. همچنین مجوز چند شرکت فعال در حمل‌ونقل گردشگری در حال پیگیری است و اتوبوس‌های بین‌المللی نیز برای مسیر کرمانشاه–سلیمانیه در دستور کار قرار دارد.

وی از اجرای تور آشناسازی نمایندگان امور بانوان دستگاه‌های اجرایی استان با جاذبه‌های گردشگری کرمانشاه خبر داد و افزود: این تور روز چهارشنبه برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان از آثار تاریخی کرمانشاه بازدید خواهند کرد.

روشن همچنین به برنامه‌های دیجیتال معاونت گردشگری اشاره کرد و گفت: یک پرتال جامع گردشگری با همکاری روابط عمومی اداره کل آماده بهره‌برداری است که نقش مهمی در اطلاع‌رسانی و معرفی ظرفیت‌های استان خواهد داشت.

وی از روستای حَجیج به‌عنوان نامزد ثبت جهانی در سال ۲۰۲۷ یاد کرد و توضیح داد: برای تکمیل پرونده ثبت جهانی این روستا، یکی از مهم‌ترین نیازها ایجاد یک سایت دو زبانه بود که خوشبختانه در تابستان امسال راه‌اندازی شد. سایر موارد پرونده نیز در حال تکمیل است و امیدواریم تا پایان سال مدارک لازم برای ارائه به یونسکو آماده شود.

روشن در پایان از تصویربرداری تخصصی از جاذبه‌های کمتر شناخته شده استان در بخش‌های اورامانات، سرفیروزآباد و شهرستان کرمانشاه خبر داد و گفت: این تصاویر به‌زودی در فضای مجازی منتشر می‌شود تا معرفی حداکثری کرمانشاه در سطح ملی و بین‌المللی انجام گیرد.