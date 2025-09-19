میزبانی از نخستین تورعراقی گامی تاریخی در شکوفایی گردشگری کرمانشاه است

داریوش فرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تور عراقی پس از جلسات رایزنی و هماهنگیهای صورتگرفته میان ادارهکل میراثفرهنگی استان و مدیران آژانسهای گردشگری عراق شکل گرفت و نتیجه تلاشهای مستمر برای توسعه تعاملات گردشگری بین دو کشور است.
وی با اشاره به جایگاه ویژه بیستون گفت: هتلی که در دل بافت تاریخی و جهانی بیستون و با معماری اصیل صفوی واقع شده، بهعنوان نماد مهمی از اتحاد فرهنگی میان ایران و عراق و بستری برای معرفی ظرفیتهای گردشگری استان شناخته میشود.
فرمانی افزود: این مکان در بازدیدهای پیشین مدیران آژانسهای عراقی بسیار مورد توجه قرار گرفت و اکنون به عنوان نقطه آغاز همکاریهای عملیاتی در گردشگری خارجی نقشآفرینی میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی استان حضور نخستین تور عراقی را فرصتی بیبدیل برای معرفی جاذبههای فرهنگی و تاریخی کرمانشاه دانست و گفت: این اتفاق نشاندهنده توانمندی استان در ایجاد زیرساختهای گردشگری و بهرهگیری از ظرفیت همسایگی با عراق برای جذب گردشگران خارجی است.
وی ادامه داد: این اقدام نقشی اساسی در توسعه پایدار گردشگری استان، افزایش درآمدهای محلی و تقویت تبادلات فرهنگی خواهد داشت. برگزاری چنین تورهایی، کرمانشاه را به سمت تثبیت جایگاه خود بهعنوان قطب گردشگری بینالمللی در غرب کشور سوق میدهد و چشماندازی روشن برای آینده صنعت گردشگری استان ترسیم میکند.
فرمانی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر پیگیری هدفمند پروژههای گردشگری خارجی توسط ادارهکل میراثفرهنگی استان خاطرنشان کرد: جذب و میزبانی گردشگران خارجی نه تنها اقتصاد منطقه را متحول میسازد، بلکه فرصتهای جدیدی برای معرفی تاریخ، فرهنگ و ظرفیتهای کرمانشاه در سطح بینالمللی ایجاد خواهد کرد.
وی در پایان تصریح کرد: با توجه به پیوندهای فرهنگی عمیق و نزدیکی جغرافیایی ایران و عراق، توسعه گردشگری مشترک میان دو کشور فرصتی کمنظیر برای تقویت مناسبات اقتصادی و فرهنگی محسوب میشود و اکنون کرمانشاه با میزبانی موفق نخستین تور عراقی گام مهمی در این مسیر برداشته است.
نظر شما