به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا نوری پیش از ظهر چهارشنبه در آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت خراسان شمالی اظهار کرد: مردم باید در عرصههای نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود را قدرتمند کرده و با همدلی که مثالزدنی است دشمن را شکست دهند.
وی افزود: دشمنان به خیال خود با ترور شخصیتهای علمی و نظامی ایران میخواهند به انقلاب ضربه وارد کنند، اما بدانند مردم ایران اسلامی تا آخرین توان پای آرمانهای انقلاب ایستادهاند.
امام جمعه بجنورد ادامه داد: روحیه انقلابی رمز موفقیت مردم بوده است، بطوری که ملت ایران همواره در همه عرصهها به دشمنان ثابت کردهاند که ولایتمدار و پایبند به ارزشهای دفاع مقدس هستند.
وی تأکید کرد: انتقال مفاهیم و ارزشهای دفاع مقدس برای نسل آینده یک وظیفه مهم است.
در ادامه این آیین، مهدی الهیراد، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت خراسان شمالی نیز گفت: دفاع مقدس بهترین دستاورد جمهوری اسلامی است و میتواند میراث ارزشمندی برای نسلهای آینده باشد.
وی افزود: جوانان با تکیه بر ارزشهای مقدس دفاع میتوانند بستر مقابله با تهدیدات فرهنگی و اجتماعی را در جامعه فراهم کنند. دشمنان همواره تلاش کردهاند ملت ایران را از ارزشهای دفاع مقدس دور کنند، اما ملت ایران هوشیارانه در برابر آنان ایستادگی میکنند.
