نوری: ترور شخصیت‌های علمی و نظامی عزم ملت ایران را راسخ‌تر می‌کند

بجنورد- نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی گفت: دشمنان به خیال خود با ترور دانشمندان و فرماندهان می‌خواهند به انقلاب ضربه بزنند، اما این اقدام‌ها اراده ملت ایران را راسخ‌تر می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری پیش از ظهر چهارشنبه در آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت خراسان شمالی اظهار کرد: مردم باید در عرصه‌های نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود را قدرتمند کرده و با همدلی که مثال‌زدنی است دشمن را شکست دهند.

وی افزود: دشمنان به خیال خود با ترور شخصیت‌های علمی و نظامی ایران می‌خواهند به انقلاب ضربه وارد کنند، اما بدانند مردم ایران اسلامی تا آخرین توان پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند.

امام جمعه بجنورد ادامه داد: روحیه انقلابی رمز موفقیت مردم بوده است، بطوری که ملت ایران همواره در همه عرصه‌ها به دشمنان ثابت کرده‌اند که ولایت‌مدار و پایبند به ارزش‌های دفاع مقدس هستند.

وی تأکید کرد: انتقال مفاهیم و ارزش‌های دفاع مقدس برای نسل آینده یک وظیفه مهم است.

در ادامه این آیین، مهدی الهی‌راد، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خراسان شمالی نیز گفت: دفاع مقدس بهترین دستاورد جمهوری اسلامی است و می‌تواند میراث ارزشمندی برای نسل‌های آینده باشد.

وی افزود: جوانان با تکیه بر ارزش‌های مقدس دفاع می‌توانند بستر مقابله با تهدیدات فرهنگی و اجتماعی را در جامعه فراهم کنند. دشمنان همواره تلاش کرده‌اند ملت ایران را از ارزش‌های دفاع مقدس دور کنند، اما ملت ایران هوشیارانه در برابر آنان ایستادگی می‌کنند.

