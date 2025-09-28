فراخوان جشنواره «امام جماعت مبتکر و خلاق» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر عظیمی ظهر یکشنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اظهار کرد: جشنواره «امام جماعت مبتکر و خلاق» با هدف گسترش رویکردهای نو و تجربه‌های موفق در زمینه فعالیت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی با محوریت نماز و مسجد، برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به جامعه هدف این جشنواره افزود: امامان جماعت در مساجد، مدارس (اعم از روحانیون و فرهنگیان)، دانشگاه‌ها و ادارات می‌توانند آثار خود را در قالب تجربه‌نگاری مکتوب یا مستند کوتاه حداکثر ۱۰ دقیقه‌ای به دبیرخانه ارسال کنند.

به گفته عظیمی، علاقه‌مندان تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۴ فرصت دارند آثار خود را از طریق پایگاه اینترنتی noor.namaz.ir ارسال کنند.

بر اساس اعلام روابط عمومی ستاد اقامه نماز کردستان، به برگزیدگان جشنواره علاوه بر اعطای گواهی شرکت، کمک‌هزینه سفر زیارتی اهدا و آثار برتر نیز از طریق رسانه ملی معرفی خواهند شد.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن ۰۲۱۸۶۰۳۷۵۰۶ تماس گرفته یا عدد مربوطه را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۰۱۷ ارسال کنند.