شهید نصرالله در نگاه رهبرانقلاب؛ از«برادر عزیز» تا «گوهر درخشان لبنان»

خبرگزاری مهر؛ گروه سیاست - محمدصادق دانشجو: توصیفات و تعابیری که رهبر معظم انقلاب اسلامی طی سه دهه درباره شهید سید حسن نصرالله به کار بردهاند، نمایانگر جایگاه والای این رهبر مقاومت در نگاه جمهوری اسلامی است. از «برادر عزیز و شایسته» در نخستین دیدار گرفته تا «انسان بیبدیل» در سالهای پایانی عمر و «گوهر درخشان لبنان» پس از شهادتش، همگی حاکی از آناند که سید حسن نصرالله سرمایهای برای جهان اسلام و پرچمدار یک مکتب فکری و عملی در برابر نظام سلطه به شمار میرفت.
حضرت آیتالله خامنهای از ابتدای دبیرکلی سید حسن نصرالله در حزبالله لبنان، اعتماد و محبت ویژهای نسبت به او ابراز داشتند. تنها یک روز پس از انتصاب شیخ نصرالله به دبیرکلی (۱۳ اسفند ۱۳۷۰)، رهبر انقلاب در دیدار با وی تصریح کردند: «این مسؤولیت، امروز بر دوش شما برادر عزیز ما – آقای سید حسن نصرالله – است… ما شما را همیشه از صمیم قلب دوست میداشتیم و شایسته میدانستیم. خدا را بر این انتخابِ خوب شکر میکنیم.» این بیان نشان میداد که رهبری انقلاب از همان آغاز، ظرفیتها و شایستگیهای فرمانده جوان مقاومت لبنان را به رسمیت شناخته و او را خلف صالحی برای شهید سید عباس موسوی میدانستند.
نقشآفرینی در پیروزیهای بزرگ
حزبالله لبنان به رهبری سید حسن نصرالله به دستاوردهایی تاریخی نائل شد که بازتاب آن در کلام رهبر انقلاب بهروشنی قابل مشاهده است. پس از آزادی جنوب لبنان، مقام معظم رهبری در دیدار با دبیرکل حزبالله (تیر ۱۳۷۹) از مقاومت لبنان با تعابیری کمنظیر یاد کردند و پیدایش حزبالله در جوار رژیم صهیونیستی را «یک صنع الهی» خواندند که توانست دشمن ظاهراً شکستناپذیر را به زانو درآورد.
ایشان همچنین به نفوذ منطقهای سید حسن نصرالله اشاره کردند؛ از جمله در بیاناتی در اردیبهشت ۱۳۸۰، رهبر انقلاب با اشاره به اعتراضات مردم فلسطین علیه اشغالگران فرمودند که تظاهرکنندگان فلسطینی تصویر رهبر حزبالله، سید حسن نصرالله، را بر دست بلند میکنند و پرچم حزبالله را بر فراز گنبد مسجدالاقصی برافراشتند، تا جایی که او الگوی جوان فلسطینی شده است. این اتفاقات نشان میداد که شخصیت سید حسن نصرالله و پیروزیهای مقاومت لبنان، مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و به الهامبخش مبارزان در سراسر جهان اسلام بدل شده است.
اوج نقشآفرینی سید حسن نصرالله در صحنه میدانی، رهبری مقاومت در جنگ ۳۳ روزه (مرداد-شهریور ۱۳۸۵) بود که بازتاب گستردهای در بیانات رهبر انقلاب داشت. در بحبوحه این نبرد نابرابر، حضرت آیتالله خامنهای در پیامی به مناسبت جنایت رژیم صهیونیستی در کشتار مردم قانا (مرداد ۱۳۸۵) حزبالله را «خط مقدم دفاع از امت اسلامی» نامیدند و ضمن درود فرستادن به ملت لبنان و مقاومت پیروز، به صورت ویژه «رهبر دلاور و مؤمن عربی»، سید حسن نصرالله را مورد سلام قرار دادند.
پس از پایان جنگ نیز، رهبر انقلاب طی پیامی پیروزی تاریخی مقاومت را تبریک گفتند و خطاب به سید حسن نصرالله نوشتند: «آنچه شما با جهاد و مقاومت بینظیر خود به امت اسلامی هدیه کردهاید، از حد توصیف اینجانب بالاتر است» و تأکید کردند که جهاد دلاورانه و مخلصانه او بار دیگر ثابت کرد سلاحهای مدرن و مرگبار در برابر ایمان و صبر و اخلاص، ناکارآمد است. همچنین در دیدار با هیأتی از لبنان (آبان ۱۳۸۵) چهرهی سید حسن نصرالله را در دنیای اسلام «یک چهره استثنایی» خواندند که این توصیف نشانگر جایگاه منحصربهفرد او در بین ملتهای مسلمان پس از جنگ ۳۳ روزه بود.
جایگاه سید حسن نصرالله در محور مقاومت
در سالهای پس از جنگ ۳۳ روزه، سید حسن نصرالله بهتدریج به یکی از ارکان اصلی محور مقاومت بدل شد و همپیمانیهای منطقهای را استحکام بخشید. این واقعیت در سخنان رهبر انقلاب هم بازتاب داشته است. از منظر آیتالله خامنهای، پیوند استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و حزبالله لبنان نقشی تعیینکننده در معادلات منطقهای ایفا میکند. به عنوان نمونه، ایشان در دیدار با جمعی از دانشجویان در تیر ۱۳۹۵ به کسانی که نسبت به حزبالله یا شخص سید حسن نصرالله ابراز شبهه میکنند انتقاد کرده و تصریح نمودند که چنین افرادی نمیدانند سید حسن نصرالله یعنی چه، حزبالله یعنی چه و درک نمیکنند که ارتباط حزبالله لبنان با ایران چه تأثیراتی در سرنوشت کشور و سرنوشت انقلاب اسلامی دارد. این بیان، عمق نقشآفرینی راهبردی نصرالله در جبهه مقاومت را از دیدگاه رهبر انقلاب نشان میدهد و حاکی از آن است که او جزئی کلیدی از طرح کلان مقاومت در برابر نظام سلطه به شمار میرود.
در دیدارهای دیپلماتیک نیز همین نگاه رهبری به سید حسن نصرالله منعکس میشد؛ چنانکه حضرت آیتالله خامنهای در دیدار رئیس مجلس لبنان (خرداد ۱۴۰۳) اعلام کردند که رابطه جمهوری اسلامی با ملت لبنان و شخص سید حسن نصرالله را «نسبت خویشاوندی و برادری» میدانند. این تعابیر بیانگر آن است که از منظر رهبر انقلاب، پیوند ایران با رهبر مقاومت لبنان صرفاً یک ارتباط سیاسی نیست، بلکه خونی و عاطفی است؛ گویی سید حسن نصرالله فرزند انقلاب اسلامی و برادر ملت ایران است. همچنین ایشان در پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت والدهی سید حسن نصرالله، از آن مادر به خاطر پرورش «سید نستوه مقاومت» تجلیل کردند که خود نشاندهنده استواری و خستگیناپذیری نصرالله در راه مبارزه است.
شهادت و ماندگاری مکتب «سید مقاومت»
در ۵ مهر ۱۴۰۳ سید حسن نصرالله در حمله رژیم صهیونیستی به شهادت رسید و جهان اسلام را در بهت و اندوه فرو برد. واکنش رهبر انقلاب به این ضایعه تاریخی، تجلی قدرشناسی از یک عمر مجاهدت و ترسیم مسیر آینده مقاومت بود. آیتالله خامنهای در پیام تسلیت خویش، با برشمردن اوصاف کمنظیر دبیرکل حزبالله، از جمله «مجاهد کبیر»، «پرچمدار مقاومت در منطقه»، «عالم بافضیلت دینی» و «رهبر مدبر سیاسی»، اعلام کردند فیض شهادت پس از سالها مجاهدت حق مسلم او بود و امت اسلام شخصیتی باعظمت و جبهه مقاومت پرچمداری برجسته را از دست داد. در این پیام تأکید شد بنیانی که او در لبنان گذاشت و به دیگر کانونهای مقاومت گسترش داد، با فقدان او از بین نخواهد رفت بلکه به برکت خون او مستحکمتر خواهد شد. رهبر انقلاب تصریح کردند سید مقاومت، یک شخص نبود، یک راه و یک مکتب بود، و این راه همچنان ادامه خواهد یافت. این جملهی پُرمعنا بیانگر آن است که از نگاه رهبر انقلاب، سید حسن نصرالله یک فرد نبود که با رفتنش پروندهاش بسته شود؛ بلکه مکتبی فکری-عملی در مبارزه با استکبار و صهیونیسم بنیان نهاد که الهامبخش نسلهای آینده خواهد بود.
چند روز پس از شهادت سید حسن نصرالله، آیتالله خامنهای در خطبههای نماز جمعه تهران (۱۲ مهر ۱۴۰۳) بخش ویژهای را به تجلیل از او اختصاص دادند. رهبر انقلاب در این مراسم با لحنی آکنده از عشق و افتخار فرمودند: «لازم دانستم تکریم از برادرم و عزیزم و مایهی فخرم، چهرهی محبوب دنیای اسلام و زبان گویای ملتهای منطقه، گوهر درخشان لبنان، جناب سید حسن نصرالله (رضواناللهعلیه) در نماز جمعهی تهران باشد». این تعابیر در تاریخ بیانات مقام معظم رهبری کمسابقه بود و نشان داد که ایشان فقدان سید حسن را نه تنها یک مصیبت شخصی، بلکه خسارتی برای تمام ملتهای مسلمان میدانند. با این حال، پیام امیدبخش رهبر انقلاب آن بود که «سید نصرالله دیگر در میان ما به صورت جسمانی حضور ندارد، اما راه و صدای رسا و میراث او همچنان با ما خواهد بود». ایشان محبوبیت و نفوذ شهید نصرالله را فراتر از مرزهای لبنان و حتی جهان عرب دانستند و تأکید کردند شهادت او این نفوذ را بیش از پیش خواهد کرد. بدینترتیب میتوان گفت در اندیشهی رهبر انقلاب، شهادت سید حسن نصرالله نه پایان راه که آغاز فصلی تازه در مقاومت است؛ فصلی که در آن مکتب «سید مقاومت» با خون او آبیاری شده و نهالهایی را که او کاشته بود، به درختی تنومند در سراسر جبهه مقاومت بدل خواهد ساخت.
توصیفات و تعابیری که رهبر معظم انقلاب اسلامی طی سه دهه درباره شهید سید حسن نصرالله به کار بردهاند، نمایانگر جایگاه والای این رهبر مقاومت در نگاه ایشان است. از «برادر عزیز و شایسته» در نخستین دیدار گرفته تا «انسان بیبدیل» در سالهای پایانی عمر و «گوهر درخشان لبنان» پس از شهادتش، همگی حاکی از آناند که سید حسن نصرالله سرمایهای برای جهان اسلام و پرچمدار یک مکتب فکری و عملی در برابر نظام سلطه به شمار میرفت. امروز مکتب سید حسن نصرالله به پرچمی برافراشته در جبههی مقاومت تبدیل شده که الهامبخش مبارزان علیه صهیونیسم و استکبار است. این میراث گرانبها، بهویژه در سالگرد شهادت ایشان، یادآور این واقعیت است که خون شهیدان بزرگی همچون ایشان هرگز به هدر نخواهد رفت و نسلهای آینده با بهرهگیری از الگوی فکری و عملی آنان، مسیر پرافتخار مقاومت را تا پیروزی نهایی ادامه خواهند داد، انشاءالله.
